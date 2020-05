2年で別人に！『日向坂で会いましょう』未公開SPで日向坂46のバラエティ力向上が一目瞭然

雑誌やweb媒体でアイドルの記事を数多く執筆するライターの左藤豊氏が、1週間アイドルたちが出演するレギュラー番組や冠番組をチェック。その週、テレビで輝いていたアイドルたちについて思い入れたっぷりに語ります。第64回となる今回の観測期間は4月27日(月)~5月3日(日)。



「士別れて三日なれば即ち更に刮目して相待すべし」(=鍛錬している人は3日もあれば成長する)なんて故事が中国にはありますが、人というのは約2年も経てばまるで別人のように変貌を遂げるものですね。そう感じたのが、5月3日(日)放送『日向坂で会いましょう』(テレビ東京)の未公開SPでした。



2018年7月8日放送(当時の番組名は『ひらがな推し』)の企画「けやき坂46の世界一やりたい授業」でカットとなったシーンでは、教壇に立ち中森明菜について熱弁した齊藤京子が「(中森の)デビュー当時のキャッチフレーズは何だと思いますか?」とメンバーに質問。「ちょっと〇〇な〇〇っ娘」というヒントまで出て、大喜利が得意な日向坂46であれば間違いなく爆笑珍回答を連発する場面だったはず。



しかしそうならなかったのが、2年前の彼女たち。とにかく手が挙がらない。齊藤も「早く手を挙げてください!」と語気を強め、強制指名された富田鈴花は「すぐそうやって私に……」と愚痴をボソリ。「バラエティに強い」と評価され今やアイドルの枠を越えてテレビやラジオで活躍する日向坂46ですが、決してみんな最初から高いバラエティ力を持っていたわけではないのです。



もちろん『ひらがな推し』『日向坂で会いましょう』、または『HINABINGO!』といったバラエティ番組で鍛えられた側面もあるでしょう。また、2019年に放送された『坂道テレビ〜乃木と欅と日向〜 Vol.2』では加藤史帆と渡邉美穂が「普段楽屋では大喜利をやる」と明かし、乃木坂46・欅坂46メンバーを驚かせたこともありました。今の日向坂46のバラエティ力は、きっとそういった鍛錬を経て獲得していったものなのでしょう。



さて話は変わって、4月29日(水)放送『ラスアイ、よろしく!』(テレビ朝日)では、振付師・akaneやマネージャーからラストアイドルメンバーへのダメ出しが。中でも笑ったのが、マネージャーから小澤愛実(シュークリームロケッツ)へのクレーム「いつも入り時間が早過ぎる」。検証VTRでは、予定時刻の1時間前から会議室の前で延々待ち続ける小澤の姿が! 遅刻をしないのはとても良い心掛けですが、鍵の掛かった扉を力ずくでこじ開けようとするのはさすがにNGです!



最後に、4月28日(火)よりSTU48・2期研究生をフィーチャーした新番組『#STU48のくらコン』(テレビ新広島)がスタート。まだアイドル経験半年弱の2期研究生たちに「原始人(の匂い)を嗅いだときのリアクション」や「マッシュルームを褒めちぎってください」などひたすらムチャ振りを繰り出すアクの強い番組でしたが、みんな心折れずにやり切っていて偉いなと思いました。なお「シーラカンスを描いてください」というお題では、川又あん奈が「シーラカンスが分かんない。置物? 守り神みたいな。エジプトとかの。各家族に1個くらいあると思う」とトーテムポールのような絵を描いておバカ発覚! 今後も2期研究生からどんな面白キャラが出てくるか楽しみですね。



▽今週の「アイドル番組 極私的テレビ欄」

[5月4日(月)〜5月10日(日)]

ライター左藤氏が個人的にチェックしようと思っている今週O.A.の番組を簡単な内容とともにご紹介



◆5月6日(水)

『ラスアイ、よろしく!』

テレビ朝日/毎週水曜25:56~/出演:ラストアイドル

霜降り明星の2人がラストアイドルメンバーの自宅をリモート訪問。家族も続々出演



◆5月9日(土)

『22/7計算中 シーズン2』

TOKYO MXほか/毎週土曜23:00~/出演:22/7

丸山あかね考案「アドバンテージクイズ1 vs 6」後半戦。ついにチャレンジ成功者が?



◆5月10日(日)

『乃木坂工事中』

テレビ東京/毎週日曜24:00~/出演:乃木坂46

「vsバナナマン」編。乃木坂46メンバーと設楽&日村に巻き起こった数々の衝突を公開



◆5月10日(日)

『電脳トークTV 3』

テレビ東京/毎週日曜24:30~/出演:青春高校3年C組

青春高校3年C組女子アイドル部の3人がリモート収録でステイホーム企画に挑戦



◆5月10日(日)

『欅って、書けない?』

テレビ東京/毎週日曜24:35~/出演:欅坂46

1期生 vs 2期生 vs 新2期生の三つ巴対決を開催。同期が一丸となってバトルを展開



◆5月10日(日)

『日向坂で会いましょう』

テレビ東京/毎週日曜25:05~/出演:日向坂46

「未公開SP!日向坂46カット女王決定戦!後半戦」。カット女王の栄冠は誰の手に?