美しきカーボンファイバーボディワーク│インディアンモーターサイクル　ニューFTR カーボンを発表

アメリカ最古のオートバイブランドであるインディアンモーターサイクルが、プレミアムモーターサイクル「2020 FTR Carbon」を発表した。



「上質なものを好む目のこえたライダーのために、FTR Carbonは最高レベルのデザインフィニッシュのどうしても手に入れたくなるバイクとして存在します。そして最高のライディングエクスペリエンスを提供し、カーボンアクセントが上質さを高めています。FTR のスタイリン グ、そしてカーボンボディーワークは、どこに行っても人の目を引く素晴らしいルックスとな ることでしょう」インディアン MC の社長であるマイク・ドウアティはこう述べている。



2020 FTR Carbon は、これまでの FTRラインナップに加え、その革新性をさらに増し、最上級の、唯一無二の魅力を実現している。最大の特徴は、ブラックアウトされたローマウント・アクラポビッチ・エグゾーストシステムを備えた、絶妙なスタイリングのカーボンファイバーボディワーク。







フラットトラックレーシングで3回のグランドナショナルタイトルを連続して独占している FTR750のDNAが、このFTR Carbonに受け継がれている。 滑らかな液冷1203cc Vツインエンジン、93 kW(約 125Hp)のパワーと 120 Nmのトルク を生み出し、特徴的なフラットなトルクカーブと全回転域での力強い加速。 革新的であり、予測しつつコントロール可能なパワーデリバリーと、たっぷりとしたフレキシブルなローエンドパンチにより、爽快で豪快なライディングを実現できる。







そして信頼性とコントロール性能向上のため、リーンアングル・センシティブ・スタビリティー・コントロール、ABS、トラクション・コントロール、およびウイリーコントロールは、スロットルレスポンスとトラクションコントロールを特徴的な調整レベルを施した 3つのライド モード(スポーツ、スタンダード、レイン)で好みに合わせて変更できる。その他、多くのプレミアム機能とライディングテクノロジーに加え、更に高品質な機能を備えている。







タンデムシート・カウル、センターコンソールなど細かいディテールをも含むカーボンファイ バーボディワーク。ブラックアウトされた Akrapovič ローマウントエグゾースト。クルーズコントロール、デュアルディスク・ブレンボ ABS ブレーキ、トラ クションコントロール、高視認性のフルLED ライティングシステム、および 4.3 インチ LEDタッチスクリーンメーターダッシュボード。モバイルデバイスの充電やコントロールのための USB ポートと Bluetooth システムを装備と、快適性能、コントロール性能、そして即応性能を高次元のバランスで提供する。



そして嬉しいのが、特別に開発された幅広いカテゴリーの40種類以上のアクセサリーを用意されていること。ライダーは自分だけの個性的なカスタマイズを思う存分楽しむことができる。



走りを追求した動的なコントロール性能、即応性能はより高次元に、さらに充実した快適機能がプラスしたニューモデルの進化は、目を見張るものがあるだろう。







SPECIFICATIONS

エンジン リキッドクールド 60度 V-TWIN 4バルブ DOHC

トランスミッション 6速、コンスタントメッシュ

ボアxストローク 102mm x 73.6mm

クラッチ アシスト&スリップ、マルチプレート

圧縮比 12.5 : 1

排気量 73 cu in / 1203 cc

燃料タンク容量 13 リットル

フューエルシステム クローズドループフューエルインジェクション / 60mm ボア

プライマリードライブ ギアドライブウェットクラッチ

ホースパワー 93 kW (124.7 hp) at 8250 rpm

ピークトルク 120 Nm at 5900 rpm



シャーシ

乾燥重量 228 kg

地上高 183 mm

全長 2287 mm ×全幅 850 mm ×全高 1297 mm

シート高 853 mm

ホイールベース 1524 mm

レイク/トレイル 26.3° / 130 mm

リーンアングル 43°



ブレーキ

フロントブレーキ デュアル 320 mm x t5 ローター/4 ピストンキャリパー

リアブレーキ シングル 265 mm x t5 ローター/2 ピストンキャリパー

F ブレーキキャリパー ブレンボ/M4.32

R ブレーキキャリパー ブレンボ/P34



サスペンション

F サスペンション

フルアジャスタブル・倒立式テレスコピックカートリッジフォーク 43 mm 径/150 mm トラベル

R サスペンション フルアジャスタブル・ピギーバック IFP/150 mm トラベル

ホイール&タイヤ

フロントタイヤ ダンロップ/DT3-R Radial、120/70R19 60V

フロントホイール Cast 19" x 3"

リアタイヤ ダンロップ/DT3-R Radial、150/80R18 70V

リアホイール Cast 18" x 4.25"

車体色 Cabon Race Replica

メーカー希望小売価格 248万8000円(税込)

発売時期 2020年6月中より発売開始



https://youtu.be/HoZiXSRnLF4