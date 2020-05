ベントレー・コンチネンタルGT3がSRO E-Sport GTシリーズ第1戦で優勝

ベントレーワークスドライバーのジョーダン・ペッパー(南ア)が、K-PAX Racing by SIRIO eSportsのメンバーとしてベントレーコンチネンタルGT3をドライブし、SRO E-Sport GTシリーズの開幕戦(4月26日)で優勝を果たした。



シルバーストンには実際のワークスチームのレーサー、実際のカスタマーレーサー、新たに契約した3人のワークスチームのシムレーサー、そして数人のスーパーシルバーがドライブする14台のコンチネンタルGT3がグリッドに並んだ。彼らは、4つの実際のプライベートチームと1つのSIMレーシングチームを代表して、競争の激しい2つのクラスでレースに挑んだ。



実際のレーサー向けの「プロ」クラスのレースでは、リアルな世界のGTワールドチャレンジチームによって設立された新しいEスポーツ部門である、K-PAX Racing by SIRIO eSportsに所属するペッパーがコンチネンタル GT3の3号車で勝利を収めた。ベントレーモータースポーツのワークスドライバーであるセブ・モリス(イギリス)はデビュー戦で6位に入り、Bullitt Racingのロメイン・モンティ(フランス)はペナルティにより4位から順位を下げ、トップ10入りを逃した。



エリートSIMレーサー向けの「シルバー」クラスでは、K-PAX Racing by SIRIO eSportsのアルベルト・ガルシア(スペイン)が4位を獲得し、トップ5入りを果たした。一方、ベントレーモータースポーツの新ワークスシミュレーター、マイク・ノベル(オランダ)、アンドレ・フランケ(ドイツ)、ヤルコ・トルビネン(フィンランド)がそれぞれ17~19位に入っている。







シルバークラスのマシンがラインを通過すると、KPAX-RacingのGTライバルズのキャンペーンに注目が集まった。なぜなら世界で最もアイコニックなサーキットであるフランスのポールリカールで開催されることになったアメリカシリーズの第3戦に、実際のレーサーであるガイ・コスモ(アメリカ) とパトリック・バーン(アメリカ)が参戦することを表明したためだ。



コンチネンタル GT3のバーチャルワールドでの成功は、リアルワールドでのシーズンの好調なスタートを反映している。また、ベントレーのバーチャルGT3レースでの初勝利が、2014年に実際のGT3レースで初勝利を挙げたのと同じコースで行われたことは、それにふさわしいものだ。



ベントレーのモータースポーツディレクター、ポール・ウィリアムズは次のようにコメント。「K-PAX Racing by SIRIO eSportsとジョーダン[ペッパー]が優勝したことを祝福します。チームとして、彼らはこれまでと同じ熱意、献身、プロフェッショナリズムを持ってこのレースに臨み、それがすべて実を結びました。このような短期間で14台の競争力のあるマシンとドライバーを手に入れるために行った作業は信じられないほどのものでした。私たちは、1週間前にゲーマー用の音声通話「Discord」に集まったばかりでした。実際のレーサーは何人か知っていましたが、もちろん、私たちのブランドを代表するシミュレーションレーサーも何人かいて、すぐに仕事に取り掛からなければなりませんでした」







「ここまで頑張ってくれたドライバー、チームマネージャー、テクニカルディレクター、エンジニアの皆さんに特別な感謝の気持ちを伝えたいと思います。もちろん、SRO、クノス、AKインフォマティカなど他のチームにも、素晴らしいシーズン開幕戦のプロモーション、プレゼンテーション、準備をしてくれたことを祝福したいと思います」



「GT ライバルズキャンペーンでのガイ(コスモ)とパトリック(バーン)のサポートに戻る時が来ました。今週はずっとポールリカールのためのテスト用サーバーを彼らのために使用し、一緒にセットアップを行ってきました。実際のレースが中断されている間、彼らはアメリカを代表して素晴らしい仕事をしてくれています」



「プロ」と「シルバー」クラスの開幕戦が終了し、SRO E-Sport GTシリーズの「アマチュア」クラスのホットラップ予選が始まります。Assetto Corsa Competizione のゲーマーは、www.sro-esport.com から「アマチュア」クラスの登録を行うことができる。



SRO E-Sport GTシリーズは5月10日にスパで開催され、その様子はwww.youtube.com/gtworld と www.twitch.tv/sromotorsports でライブ中継される。ファンは、ソーシャルメディアで@BentleyRacingをTwitterで検索したり、@BentleyRacingOfficialをInstagramで検索したりして、Bentleyのすべてのesportsアクションをフォローすることも可能だ。





「プロ」と「シルバー」クラスのレースカレンダー。

第2戦 スパ24時間レース 5月10日

第3戦 ニュルブルクリンク 5月17日

第4戦 バルセロナ 5月31日

第5戦 一般投票で決定するサーキット 6月14日

第6戦 グランドファイナル 未定



「アマチュア」クラスのレースカレンダー

第1戦シルバーストーン 5月16日

第2戦 トータル24時間スパ 5月23日

第3戦 ニュルブルクリンク 5月30日

第4戦 バルセロナ 6月6日

第5戦~一般投票で決定するトラック~ 6月13日

第6戦グランドファイナル - TBD