5月6日（水・振休）深夜にフジテレビ系地上波およびフジテレビONE、FODで放送される特別番組「STAY HOME, STAY STRONG～音楽で日本を元気に！～」の第2弾アーティストが発表された。

「STAY HOME, STAY STRONG～音楽で日本を元気に！～」は新型コロナウイルスとの先の見えない戦いに直面する人々を元気付けたいという思いから企画された番組。実行委員長の綾小路翔（氣志團）をはじめ、趣旨に賛同したアーティストたちが“家フェス”と銘打ち自宅から放送を通じて視聴者へパフォーマンスを届ける。今回の発表でISSA（DA PUMP）、ウルフルズ、ガチャピン・ムック、木村カエラ、Creepy Nuts、セイジ（ギターウルフ）、TAKUMA（10-FEET）、TOSHI-LOW（BRAHMAN、OAU）、ナオト・インティライミ、中納良恵（EGO-WRAPPIN'）、平井大、藤井フミヤ、MINMI、山口隆（サンボマスター）が追加された。なおガチャピン・ムック、ナオト・インティライミ、平井大のパフォーマンスはフジテレビONEおよびFODでのみ観ることができる。

またFODでは5月7日20:00から5月13日深夜27:59まで全出演アーティストのパフォーマンスを楽曲ごとにフルバージョンで配信。フジテレビNEXTでは5月17日（日）16:00から全楽曲ノーカットの完全版を4時間にわたって放送する。

STAY HOME, STAY STRONG～音楽で日本を元気に！～

フジテレビONE・FOD

2020年5月6日（水・振休）25:00～28:00

地上波（関東ローカル）

2020年5月6日（水・振休）25:25～27:55

※関西テレビ、東海テレビ、テレビ西日本、仙台放送、岩手めんこいテレビ、北海道文化放送でも放送。

BSフジ

2020年5月23日（土）25:00～27:30（※リピート放送あり）

＜出演者＞

AI / 綾小路翔（氣志團） / ISSA（DA PUMP） / 宇崎竜童 / ウルフルズ / HY / 奥田民生 / ガチャピン・ムック / かりゆし58 / 木梨憲武 / 木村カエラ / 鬼龍院翔（ゴールデンボンバー） / Crystal Kay / Creepy Nuts / KREVA / Kj（Dragon Ash） / THE BAWDIES / ジェニーハイ / Zeebra / 新里英之（HY） / セイジ（ギターウルフ） / 世良公則 / TAKUMA（10-FEET） / 土屋アンナ / TOSHI-LOW（BRAHMAN、OAU） / ナオト・インティライミ / 中納良恵（EGO-WRAPPIN'） / 新羅慎二（若旦那） / 野宮真貴 / 平井大 / 藤井フミヤ / MIYAVI / MINMI / 森山直太朗 / 森山良子 / 山内総一郎（フジファブリック） / 山口隆（サンボマスター） / 横山剣（クレイジーケンバンド） / LOVE PSYCHEDELICO

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム「STAY HOME, STAY STRONG～音楽で日本を元気に!～＜完全版＞」

2020年5月17日（日）16:00～20:00