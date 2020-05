有名な日曜大工の道具も設計！　天才デザイナーが遺したロータスの方程式。｜ロータス・エラン　Vol.1

●1967年式LOTUS ELAN S3 S/E



ある天才デザイナーの遺産





2011年2月、海外のメディアに小さく訃報が載った。



"Ron Hickman ? car designer and creator of Black & Decker Workmate ? dies at 78.



"英国の家庭にならどこにでもある日曜大工の作業台「ワークメイト」の発案者として有名だったこのミリオネア。



彼は、20世紀を代表するライトウェイトスポーツカーの生みの親でもあった。



そのクルマの名はロータスエラン。







1962年10月に開催されたアールズコートモーターショーでベールを脱ぐ。しかし、このクルマは、その後の栄光とは裏腹に幾多の困難を経て生まれたものだった。





話は57年にさかのぼる。レーシングカーコンストラクターとして、スポーツカーメーカーとして独立を果たしたコーリン・チャプマンは、自社の収益の要となるフラッグシップGTを発表。それが、FRPモノコックボディという奇抜なアイデアを具現化したFRスポーツ、エリートだった。



ル・マン24時間レースにおいて、59年の1.5Lクラス、60年から64年までの1.3Lクラスを席巻し続けた実績が証明するとおり、エリートは当時、抜群のドライバビリティーを誇るスポーツカーでもあった。



しかし技術的、態勢的の不備などから、デリバリーが始まってからもクレームが相次ぎ、「1台生産するにつき100ポンドの赤字が出る」といわれ、創業間もないロータスを深刻な経営危機に陥れてしまうことになる。





そこで企画されたのが、59年にデビューするや否や世界中のアイドルとなったスポーツカー、ヒーリー・スプライトに倣った安価でシンプルなスポーツカーの開発。このプロジェクトを任されたのが、南アフリカ出身で元英国フォードのデザイナー、ロン・ヒックマンだったのである。





北米市場での成功を必須とされたため、オープンボディで企画されたエランは、チャプマンの執着でFRPモノコックを前提に開発が進められた。



しかしながら、クローズドボディのエリートでさえ問題の多かったFRPモノコックが、オープンボディで実現できる見込みはない。



そこでヒックマンら開発陣は、FRPに埋め込む予定だったパワートレインやサスペンションのマウントを、鋼板で一体化したバックボーンフレームをシャシーとする解決策を見いだす。



ここに今のエリーゼやエヴォーラにまで続く、金属製ベースシャシー+FRPボディという、ロータスの方程式が完成を見るのである。











十数年前に日本に輸入されて以来、一度も登録されたことがないという個体だが、今や貴重なビニールレザー巻きの純正ステアリングが残されているうえ、トリムも破れや傷みが見当たらないなど、オリジナル度は高い。



またラゲッジルームをのぞいたら、純正で用意された車載ジャッキも残されていた。あえて重箱の隅を突つくとすれば、インパネにつく2個のエンジンオープナーが、使いやすいステッキ式とされ、ステアリング脇に移設されていることくらいか。









ヴォグゾール・ヴィクター用のテールレンズを流用するようになったのは、S2から。







1967年式LOTUS ELAN S3 S/E



全長 3683mm

全幅 1422mm

全高 1156mm

ホイールベース 2134mm

トレッド前/後 1195/1195mm

車両重量 686.9kg

乗員定員 2名

エンジン 水冷直列4気筒DOHC

総排気量 1558cc

ボア×ストローク 82.55×72.75mm

圧縮比 9.5:1

最高出力 115ps/6000rpm

最大トルク 14.9㎏-m/4000rpm

サスペンション 前ダブルウィッシュボーンコイル

後ロワーウィッシュボーン/ストラット

ブレーキ 前後ともディスク

タイヤ 前後とも145×13







掲載:ノスタルジックヒーロー 2011年10月号 Vol.147(記事中の内容はすべて掲載当時のものです)