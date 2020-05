ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが3日、自身のブログを更新。22年前に亡くなったバンドメンバー・HIDEさんを追悼し、HIDEさんの愛用ギターを抱えた写真を公開した。





YOSHIKIのアメブロより

HIDEさんの命日、5月2日に「22年前の今日、親愛なるHIDEが他界した。今でも毎日のようにHIDEのことを想う」とつづり、ファンに向けて「今年はお墓に行くことを自粛しよう」と呼びかけたYOSHIKI。

翌3日には、「HIDEが旅立った日から...から22年と1日。」と題してブログを更新し、「ハッシュタグを交えながら「Miss you #HIDE. 22 years and a day since your departure. #RIP 旅立った日から...から22年と1日。」と、「rest in peace」の略語「RIP」も添えながら追悼。HIDEさんが愛用していたハート柄のギターを持つYOSHIKIの写真も公開した。

この投稿にファンからは「いつもHIDEさんはそばにいてくれますね」「決して忘れない」「We are X」「hideちゃんは空から見守ってくれてると思います」「逢いたいですね…」「カッコいい」「写真素敵」「Great photos!」「ハートのギターとYOSHIKI様 ご一緒ですね」「YOSHIKIさんのHIDEさんのギター(イエローハート)姿、凄く貴重」などのコメントが寄せられている。