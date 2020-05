アプガ（仮）が9周年“おうちライブ”を開催、手洗いチャレンジも

アップアップガールズ(仮)(以降アプガ)が3日(日)、結成9周年記念オンラインライブ「アップアップガールズ(仮)9th Anniversary 2020LIVE STAY HOME!!!!!」をニコニコ生放送で生配信した。



5月3日に9周年をむかえたアプガ。本来であれば、この日に東京・新宿BLAZEでワンマンライブを行う予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。それに代わる企画として開催されたのが今回の生配信ライブだ。メンバー各自が事前に家で撮影したライブ映像と、自宅からの生歌唱、生MCを組み合わせ、この日オリジナルの内容で配信された。



【写真】衣装は10点、アプガ(仮)おうちライブの模様



アプガが誇るパーティーチューン『パーリーピーポーエイリアン』では手洗いチャレンジを実践。メンバーは手を泡だらけにしながら、ご機嫌なナンバーを歌唱した。また『愛愛ファイヤー!!』は、生配信の画面でパフォーマンス。メンバーは分割画面で5人でハートをつないだりと楽しさ全開、サビは手振りで一体感を作っていくなど、画面を通じて観客とアツさを共有した。



途中のMCではメンバーを代表して森咲樹が現在の状況について語る場面も。森は「想像もしていなかった世の中になって、毎日ニュースを見るたびに胸が痛い思いがあります」と戸惑いを見せながらも、「全ての方がリスクを背負って今を精いっぱい生き抜こうとしています。だからこそ、どんな立場の方も、今は思いやりがすごく大事かなと思ってます。昨日を変えることはできないけど、明日をもっと明るくすることは、一人ひとりの思いやりの気持ちでできるんじゃないかなと思っています」と前向きな気持を話した。



記念すべき9周年ライブは本来の形では開催できなかったが、「当たり前のようにライブをやれることも幸せだけど、こうしてみんなとお祝いできたのも幸せだったし、どちらも幸せなことなんだと思えました」(古川小夏)と、メンバーはあくまでもポジティブ。



最後は新井愛瞳が「ついに10年目のスタート切りました。アプガは常に新しいことをお届けして、まだまだ突っ走っていきます。これからも応援よろしくお願いします!」とアツい思いを語ってライブの幕は閉じた。



これまでも数々の破天荒なライブを行ってきたアプガ。今回も、オンラインでしかできない、新たな形のライブを見せてくれた。どんな状況下になっても攻めの姿勢は崩さない、10年目に突入したアプガのこれからにも注目だ。



▽セットリスト

(全曲 自宅にて自撮り配信※事前録画あり)

衣装:全10ポーズ



M1 アッパーカット!

M2 バレバレI LOVE YOU

M3 End Of The Season

M4 サマービーム

M5 パーリーピーポーエイリアン

M6 ショートカットに片想い(1cho)※新井愛瞳ソロ

M7 キミイロスカイ(1cho)※関根梓ソロ

M8 Destroy the Brain!(1cho)※佐保明梨ソロ

M9 メガモリッ!Ma vie(1cho)※森咲樹ソロ

M10 ダーリンはロストチャイルド(1cho)※古川小夏ソロ

M11 ヒート ビート アイランド

M12 愛愛ファイヤー!!

M13 Going my↑



▽アップアップガールズ(仮)オフィシャルサイト

http://www.upupgirlskakkokari.com/