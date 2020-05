THREEから2020年の夏コレクションとして『THREE ピークパフォーマンスリップクアッド』が数量限定で新登場。質感、色が違う4種がセットになったリップパレットは、毎日のメイクに楽しみをプラスしてくれそうだ。夏らしくゴールドに輝くパレットの発色や使い心地を早速試してみよう!

4種の質感と色『THREE ピークパフォーマンスリップクアッド』で、さまざまなバリエーションのリップメイクを楽しむ

THREEの2020年夏コレクションのコンセプトは「GOLD IN AIR OF SUMMER ゴールドに挑む、この夏のゲーム」。コレクションの中でも今回はTHREE初のリップパレット『THREE ピークパフォーマンスリップクアッド』(全2種※ブラシ付・価格 税抜6,500円・2020年4月29日発売 ※数量限定)をピックアップ!

4種の質感と色がセットされたリップパレットは、シーンや好みに合わせて自由に組み合わせて楽しむことができる。また、4種すべてにアルガンオイル、ホホバ油など全7種の植物オイル、油脂を配合しており、保湿効果も期待できる。色味は、イエローサンが表情をヘルシーに彩る、タンジェリンオレンジ「X01 I′M GAME」、ブルーシャドウが表情をミスティックに彩る、ベリーズレッド「X02 DON′T STOP MOVING」の全2種。

腕で色を見てみると4色とも異なる質感、発色なのがよくわかる。重ねる色や重ね方によってパレット1つでさまざまなメイクが楽しめそうだ。

「X01 I′M GAME」をおためし!4パターンの塗り方で、それぞれ違う印象を叶える

今回は、「X01 I’M GAME」を実際に使用してみた。

塗り方は、指でなじませればカジュアルに。付属のブラシを使えば、エレガントな仕上がりに。気分に合わせた使い方ができるのも魅力的。今回はブラシを使って、しっかりカラーをのせてみる。斜めカットになったブラシは、唇にフィットし、直線も曲線もなめらかに描くことができる。

Aは唇をしっかり保湿してなめらかに整えてくれるトリートメントベース、Bは唇にボリューム感をプラスするグロッシープランプ、Cはシアーでみずみずしい質感のグローリップ、Dは迷いのないストレートな発色のマットリップ。

早速4色の組み合わせでどんなリップメイクができるのか試してみよう!

まず、Aのトリートメントベースを唇にのせてからBのグロッシープランプを重ねる。柔らかいブラシが唇にやさしくフィットしとてもつけやすい。

仕上がりは唇が少し色付く程度。ヌーディーでありながら、健康的なツヤのある唇に仕上がった。保湿成分のおかげかぷるぷるとうるおった唇に。

つづいて、AのトリートメントベースにCのグローリップを合わせてみる。ナチュラルながらも、しっかり色づき、オフィススタイルにもピッタリ。

CのグローリップにDのマットリップを重ねれば、血色感あふれる唇に。メイクのポイントになり、明るく夏らしい印象が叶う。

最後はAのトリートメントベース、Dのマットリップ、Cのグローリップ、Bのグロッシープランプの順に4色すべてを重ねた仕上がり。派手すぎず、ナチュラル見えしながらも、深い色味を醸し出す唇は、個性が光る。違う質感と色を自分好みに重ねることで、人とは被らないリップメイクが叶いそうだ。

普段のメイクにも、お出かけにも。1つのパレットでさまざまな表情が叶うリップパレット『THREE ピークパフォーマンスリップクアッド』

パレット1つで、さまざまなメイクが楽しめる『THREE ピークパフォーマンスリップクアッド』。普段遣いにも、いつものメイクに遊び心を加えたい日にも万能に使える。また、乾燥しやすい唇をしっかり保湿してくるのも◎。

『THREE ピークパフォーマンスリップクアッド』は、2020年4月29日より数量限定発売。THREE公式オンラインショップにて購入できる。