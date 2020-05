ゴディバショコラティエが幸せを運ぶ｜「プロジェクト ピンクバン」始動！

ゴディバ創業家のショコラティエ ピエール・ドラップスは、第二次世界大戦後、戦禍に苛まれ悲しみの中にあったブリュッセル市民を励ますために配達用の車をピンクに塗装し、戦後の荒廃に立ち向かう人々へチョコレートを届けたという。事実、この可愛らしい車は少しずつ幸せをもたらし、暗く沈んだ街でこのピンクのバンを見かけた市民は心を打たれ、復興への希望を見出したと言われている。​



困難な状況にあっても幸せを届けるためにチョコレートを運び続けて活躍したピンクバンの志と思いを、現代のこの状況に即した形で復刻したのが「プロジェクト ピンクバン」である。 プロジェクトの今後の施策については下記の通り。



●商品の寄付

4月より、困難な環境下で日々活動している全国の病院またはクリニックを対象に、医療従事者へゴディバからチョコレートを無償でお届け。次回(第3回目)は5月中旬を予定。今後は医療従事者以外に向けても展開する予定だ。

For Every Hero Around Us

~私たちを支えるヒーローたちへ~

https://www.godiva.co.jp/foreveryhero/



●オンラインショップでの送料無料

大切な人へ想いを届けたいという気持ちのサポートとして、オンラインショップにて人気商品の一部を期間限定で送料無料にて展開。また、5月1日(金)14時からは電話での注文も開始する。



●新しい無料メッセージカード

「Thank you」など5種類の無料のメッセージに加え、「Take Care」が登場。オンラインショップにてご注文の際に希望した人へ同梱する。



●Chocolat Quotes

ゴディバ ジャパンの公式SNS(Facebook, Instagram, Twitter)にて、チョコレートにまつわる格言が登場。



●プチギフトキャンペーン

オンラインショップでの全ての購入に、ゴディバからの素敵なプレゼント。





さらに「私たちの周りの『ヒーロー』に、感謝と応援の気持ちを届けたい」ということで、ヒーローたちをイメージした「ゴディバ コレクション ヒーローズ 黒蜜クッキー アソートメント」が登場。2020年5月27日(水)よりゴディバ オンラインショップならびに全国のゴディバショップにて販売を予定している。

ゴディバ コレクション ヒーローズ 黒蜜クッキー アソートメント (8枚入)

1,200円(黒蜜クッキー×4枚、ホワイトチョコレートクッキー×4枚)