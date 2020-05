2020年11月発売予定「ねんどろいど ハリー・ポッター クィディッチ Ver.」4,545円(税抜)

映画『ハリー・ポッター』シリーズより、「ハリー・ポッター」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年11月に発売されることが決定した。\価格は4,545円(税抜)。

「ねんどろいど ハリー・ポッター クィディッチ Ver.」は、クィディッチユニフォームの「ハリー・ポッター」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。ユニフォームのディテールと髪型は、空を飛んでいる時の様子を再現したものとなっている。

交換用表情パーツは通常顔とスニッチを必死に追っている顔の2種を用意。さらに、オプションパーツとして、ほうきの「ニンバス2000」、「フープ」、そして「金のスニッチ」が付属するとのこと。

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s20)