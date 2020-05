5月5日(火・祝)17:00より8時間にわたって電気グルーヴの関連番組がDOMMUNEで再配信される。

17:00~22:00は昨年3月に大きな反響を呼んだ番組「WHO IS MUSIC FOR? MUSIC IS FOR EVERYONE!」を配信。石野卓球が主宰する大型屋内レイブ「WIRE」に出演してきたDJ WADA、KEN ISHII、sugiurumn、Licaxxxが登場し、電気グルーヴの楽曲をたっぷりプレイする。22:00~25:00は昨年8月に石野が3時間にわたってDJプレイを披露した「Takkyu Ishino Plays Takkyu Ishino & 電気グルーヴ」が配信される。なおこれらの映像はそのまま再配信されるのではなく、DOMMUNE主宰の宇川直宏による"ARCHIVE MIX"とDEVICEGIRLSのVJによってリアルタイムで彩られる。

DOMMUNE「“5 / 5 / 5 / 電気グルーヴ 5G『THE EVE OF THE RESURRECTION』8HOURS!!!!!!!!” WHO IS MUSIC FOR? MUSIC IS FOR EVERYONE Chapter2!!!!!!!!」

WHO IS MUSIC FOR? MUSIC IS FOR EVERYONE!

2020年5月5日(火・祝)17:00~22:00

<出演者>

DJ WADA(Dirreta、Co-fusion) / KEN ISHII(70 Drums) / SUGIURUMN / Licaxxx

Takkyu Ishino Plays Takkyu Ishino & 電気グルーヴ

2020年5月5日(火・祝)22:00~25:00

<出演者>

石野卓球(電気グルーヴ)