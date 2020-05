「においが全然違うんですよ（笑）」摩天楼オペラ・苑が感じた男性限定・女性限定ライブの良さとは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。4月25日(土)の放送では、5人組バンド・摩天楼オペラから苑さん(Vo.)がリモートで登場! 男性限定・女性限定ライブについてお話いただきました。

(左から)逹瑯、苑さん

逹瑯:男性限定・女性限定ライブはどう?苑:めっちゃくちゃ楽しいですよ。男性限定の日は、その日しか来ないっていうお客さんもいますし、男性限定の日と女性限定の日のセトリを敢えて一緒にしているんですけど、「ノーバラードで激しい曲しかやらないよ」っていうのを、女性限定のほうでも楽しめるっていう感じです。逹瑯:へー。やっぱ曲によって女子と男子でノリ方が違うとか、それが面白いってことだよね?苑:ノリ方は全っ然違います。やっぱり僕たちのジャンルだと、女の子は跳ぶことが多いじゃないですか。でも男の子はなかなか跳ばないんですよ(笑)。跳び曲でも、こぶしを上げて「オイ! オイ!」って言っているような感じで。逹瑯:確かに、いろんなライブを見ても、女子のほうが体全体を使って楽しんでる人が多いかもね。苑:そうなんです、そうなんです(笑)。逹瑯:男子は声を出して「オイ!」みたいな感じになるけど、ちょっとシャイかもしんないね、日本人。苑:かもしれないですね。逹瑯:大暴れしている奴はいるけどさ、転がったりモッシュしたりしている奴とか、相対的に見ると男子のほうがシャイかもね。苑:だと思います。逹瑯:やったことがないんだよ、男性限定・女性限定。苑:あ、そうなんですか? めちゃくちゃいいですよ。男性限定のときの"におい"が全然違うんですよ。逹瑯:あはははは(爆笑)。会場の?苑:めちゃめちゃ臭いですよ(笑)。逹瑯:それ嗅ぎたくないよ~(笑)。苑:いやでも、それがなんかまたクセになってくるんですよねぇ(笑)。