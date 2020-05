円谷プロによる在宅支援プログラム『Stay At Home With ULTRAMAN』始動！

円谷プロダクションは、世界中の人々が強い気持ちをもって明るい未来を信じ、一緒にこの困難を乗り越えられるよう『Stay At Home With ULTRAMAN』の名のもとに、無料で楽しめる在宅支援プログラムを届けていく。



2020年5月3日(日・祝)からは、毎週更新の動画配信プログラム『ウルトラ空想科学時間』をスタート。いま伝えたいメッセージと共に厳選したエピソード10作品を配信する。(ウルトラマン基金共同企画)

また、5月1日(金)からは、オンラインコミュニケーションを楽しくする「バーチャル背景」を提供。



『Stay At Home With ULTRAMAN』企画は、今後も継続して活動を実施していく。



【円谷プロダクションよりメッセージ:『Stay At Home With ULTRAMAN』とは】

円谷プロダクションはウルトラマンシリーズをはじめとする作品を通じて、半世紀以上にわたり、様々なメッセージをファンの皆様にお送りしてきました。

今では世代や国境を越えて、たくさんのファンの皆様に応援していただいています。



そして現在、全世界が共通の大きな脅威を前に、未曽有の厳しい状況を強いられています。家族に会えない、友人に会えない、外出ができない、大切な誰かを遠くから見守ることしかできない…



私たちは、「Stay At Home With ULTRAMAN」の名のもとに、無料でお楽しみいただける在宅支援プログラムを皆様にお届けしたいと思います。



世界中の皆様が、強い気持ちをもって明るい未来を信じ、一緒にこの困難を乗り越えられますように。



ウルトラマンは、いつでもあなたのそばにいます。 #StayHomeWithULTRAMAN



(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオーブ製作委員会 (C)ウルトラマンジード製作委員会・テレビ東京 (C)ウルトラマンR/B製作委員会・テレビ東京 (C)ウルトラマンタイガ製作委員会・テレビ東京

(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会

(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会