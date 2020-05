宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのくにて、2021年4月29日から5月2日まで4日連続で開催が予定されている野外ロックフェス「ARABAKI ROCK FEST.20×21」の出演アーティスト第1弾が発表された。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて2020年4月の開催を断念し、その振替公演として2021年に4DAYSで開催される「ARABAKI ROCK FEST.」。今回の発表では、ELLEGARDEN、奥田民生(MTR&Y)、くるり、GRAPEVINE、サニーデイ・サービス、サンボマスター、SHISHAMO、ストレイテナー、10-FEET、堂島孝平(荒吐親善大使)、The Birthday、THE BACK HORN×9mm Parabellum Bullet、BRAHMAN、FLOWER FLOWER、ポルカドットスティングレイ、マカロニえんぴつ、ヤバイTシャツ屋さん、山中さわお(the pillows)、LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKYなど100組の出演がアナウンスされた。

また、ゲストにEGO-WRAPPIN'を迎えた吾妻光良 & The Swinging Boppersのライブや、KEYTALKが加山雄三のヒット曲の数々を演奏する「加山雄三 60th Dedicated by KEYTALK」、怒髪天と奥野真哉(ソウル・フラワー・ユニオン)とフジイケンジ(The Birthday)と渡辺美里によるライブ「荒吐20×21 SPECIALさっぱりわかってない怒髪天とわかり始めたMy Revolutions」などバラエティに富んだ企画ステージが予定されている。

さらに2020年のMICHINOKUステージの大トリを飾る予定だった仲井戸麗市による「荒吐 20th SPECIAL -CHABO Route 69 東北ロッケンロール!!-」は、「仲井戸麗市 荒吐 20×21 SPECIAL-CHABO Route 69→70 Love & Peace & 東北ロッケンロール!!-」とタイトルを変えて改めて開催。このステージには池畑潤二、井上富雄、奥田民生、奥野真哉、河村“カースケ”智康、神野美伽、曽我部恵一、Chara、TOSHI-LOW、早川岳晴、藤井一彦、古市コータロー、細海魚、山口洋が登場する。

同じく2020年にも予定されていた、RCサクセションの最後のオリジナルアルバム「Baby a GoGo」を女性アーティストによるスペシャルバンドがカバーする企画「BABY A GOGO GIRLS BAND STAND 東北ロッケンロール!!」には、伊東妙子(T字路s)、片平里菜、北山ゆう子、たかはしほのか(リーガルリリー)、ひぐちけい、Maryne、もも&小春(チャラン・ポ・ランタン)、ユウ(チリヌルヲワカ)、Rei、Leyonaらが出演する。

ARABAKI ROCK FEST.20×21

2021年4月29日(木・祝)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2021年4月30日(金)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2021年5月1日(土)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2021年5月2日(日)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

<出演者(※日割り未定)>

I Don't Like Mondays. / 吾妻光良 & The Swinging Boppers(GUEST:EGO-WRAPPIN') / 亜無亜危異 / eastern youth / indischord / WOMCADOLE / Age Factory / H ZETTRIO / ELLEGARDEN / OAU / 大宮エリーとスペシャルゲストで東北ロッケンロール!! / 大森靖子 / 男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会(OxNxDxA arabaki special) / 奥田民生(MTR&Y) / 片平里菜 / カネコアヤノ / 加山雄三 60th Dedicated by KEYTALK / Karin. / 川内太鼓 / KEYTALK / キツネツキ / クラムボン / GLIM SPANKY / THE GROOVERS / くるり / GRAPEVINE / KEMURI / KENZI & THE TRIPS / KOTORI / THE COLLECTORS / ComplianS(佐藤タイジ & KenKen) / ザ50回転ズ / Suspended 4th / 荒吐20×21 SPECIALさっぱりわかってない怒髪天とわかり始めたMy Revolutions(奥野真哉+フジイケンジ+渡辺美里) / サニーデイ・サービス / サンボマスター / 鹿の一族 / SHISHAMO / しなの椰惠 / 柴田聡子 / 菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)×内澤崇仁(androp) / ストレイテナー / 竹内アンナ&Schroeder-Headz / THE CHARM PARK / CHAI / チャラン・ポ・ランタン / TENDRE / 10-FEET / 堂島孝平(荒吐親善大使) / ドラマストア / 仲井戸麗市 荒吐 20×21 SPECIAL-CHABO Route 69→70 Love & Peace & 東北ロッケンロール!!- / Nothing's Carved In Stone / 奈良美智(DJ) / 西馬音内盆踊り / ニセ☆忌野清志郎(アラバキ公認) / 日食なつこ / noodles / ネクライトーキー / The Birthday / Vaundy / THE BACK HORN×9mm Parabellum Bullet「荒吐20×21 SPECIAL -鰰の叫ぶ声-」 / 八田ケンヂ / Have a Nice Day! / ピーズ / ヒトリエ / FAITH / 藤井風 / 藤原美幸(秋田民謡) / BRAHMAN / FLOWER FLOWER / BruteRocks / フレンズ / 荒吐20×21 SPECIAL-BABY A GOGO GIRLS BAND STAND 東北ロッケンロール!!- / POTSHOT / ポルカドットスティングレイ / マイア・ヒラサワ / Maica_n / マカロニえんぴつ / みちのくプロレス / みゆな / 向井太一 / 夢弦会 / 武藤昭平 with ウエノコウジ+大森洋平×伊東ミキオ / 村松徳一 / MONOEYES / MONO NO AWARE / mol-74 / 矢井田瞳 / ヤバイTシャツ屋さん / 山口洋(HEATWAVE) / 山中さわお(the pillows) / ユウ(チリヌルヲワカ) / UNIDOTS / YOSHI / yonawo / yonige / LOVE PSYCHEDELICO / LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKY / Rei / レルエ / and more