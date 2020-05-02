宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのくにて、2021年4月29日から5月2日まで4日連続で開催が予定されている野外ロックフェス「ARABAKI ROCK FEST.20×21」の出演アーティスト第1弾が発表された。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて2020年4月の開催を断念し、その振替公演として2021年に4DAYSで開催される「ARABAKI ROCK FEST.」。今回の発表では、ELLEGARDEN、奥田民生（MTR&Y）、くるり、GRAPEVINE、サニーデイ・サービス、サンボマスター、SHISHAMO、ストレイテナー、10-FEET、堂島孝平（荒吐親善大使）、The Birthday、THE BACK HORN×9mm Parabellum Bullet、BRAHMAN、FLOWER FLOWER、ポルカドットスティングレイ、マカロニえんぴつ、ヤバイTシャツ屋さん、山中さわお（the pillows）、LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKYなど100組の出演がアナウンスされた。

また、ゲストにEGO-WRAPPIN'を迎えた吾妻光良 & The Swinging Boppersのライブや、KEYTALKが加山雄三のヒット曲の数々を演奏する「加山雄三 60th Dedicated by KEYTALK」、怒髪天と奥野真哉（ソウル・フラワー・ユニオン）とフジイケンジ（The Birthday）と渡辺美里によるライブ「荒吐20×21 SPECIALさっぱりわかってない怒髪天とわかり始めたMy Revolutions」などバラエティに富んだ企画ステージが予定されている。

さらに2020年のMICHINOKUステージの大トリを飾る予定だった仲井戸麗市による「荒吐 20th SPECIAL -CHABO Route 69 東北ロッケンロール!!-」は、「仲井戸麗市 荒吐 20×21 SPECIAL-CHABO Route 69→70 Love & Peace & 東北ロッケンロール!!-」とタイトルを変えて改めて開催。このステージには池畑潤二、井上富雄、奥田民生、奥野真哉、河村“カースケ”智康、神野美伽、曽我部恵一、Chara、TOSHI-LOW、早川岳晴、藤井一彦、古市コータロー、細海魚、山口洋が登場する。

同じく2020年にも予定されていた、RCサクセションの最後のオリジナルアルバム「Baby a GoGo」を女性アーティストによるスペシャルバンドがカバーする企画「BABY A GOGO GIRLS BAND STAND 東北ロッケンロール!!」には、伊東妙子（Ｔ字路s）、片平里菜、北山ゆう子、たかはしほのか（リーガルリリー）、ひぐちけい、Maryne、もも＆小春（チャラン・ポ・ランタン）、ユウ（チリヌルヲワカ）、Rei、Leyonaらが出演する。

ARABAKI ROCK FEST.20×21

2021年4月29日（木・祝）宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2021年4月30日（金）宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2021年5月1日（土）宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2021年5月2日（日）宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

＜出演者（※日割り未定）＞

I Don't Like Mondays. / 吾妻光良 & The Swinging Boppers（GUEST：EGO-WRAPPIN'） / 亜無亜危異 / eastern youth / indischord / WOMCADOLE / Age Factory / H ZETTRIO / ELLEGARDEN / OAU / 大宮エリーとスペシャルゲストで東北ロッケンロール!! / 大森靖子 / 男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会（OxNxDxA arabaki special） / 奥田民生（MTR&Y） / 片平里菜 / カネコアヤノ / 加山雄三 60th Dedicated by KEYTALK / Karin. / 川内太鼓 / KEYTALK / キツネツキ / クラムボン / GLIM SPANKY / THE GROOVERS / くるり / GRAPEVINE / KEMURI / KENZI & THE TRIPS / KOTORI / THE COLLECTORS / ComplianS（佐藤タイジ & KenKen） / ザ50回転ズ / Suspended 4th / 荒吐20×21 SPECIALさっぱりわかってない怒髪天とわかり始めたMy Revolutions（奥野真哉＋フジイケンジ＋渡辺美里） / サニーデイ・サービス / サンボマスター / 鹿の一族 / SHISHAMO / しなの椰惠 / 柴田聡子 / 菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）×内澤崇仁（androp） / ストレイテナー / 竹内アンナ＆Schroeder-Headz / THE CHARM PARK / CHAI / チャラン・ポ・ランタン / TENDRE / 10-FEET / 堂島孝平（荒吐親善大使） / ドラマストア / 仲井戸麗市 荒吐 20×21 SPECIAL-CHABO Route 69→70 Love & Peace & 東北ロッケンロール!!- / Nothing's Carved In Stone / 奈良美智（DJ） / 西馬音内盆踊り / ニセ☆忌野清志郎（アラバキ公認） / 日食なつこ / noodles / ネクライトーキー / The Birthday / Vaundy / THE BACK HORN×9mm Parabellum Bullet「荒吐20×21 SPECIAL -鰰の叫ぶ声-」 / 八田ケンヂ / Have a Nice Day! / ピーズ / ヒトリエ / FAITH / 藤井風 / 藤原美幸（秋田民謡） / BRAHMAN / FLOWER FLOWER / BruteRocks / フレンズ / 荒吐20×21 SPECIAL-BABY A GOGO GIRLS BAND STAND 東北ロッケンロール!!- / POTSHOT / ポルカドットスティングレイ / マイア・ヒラサワ / Maica_n / マカロニえんぴつ / みちのくプロレス / みゆな / 向井太一 / 夢弦会 / 武藤昭平 with ウエノコウジ＋大森洋平×伊東ミキオ / 村松徳一 / MONOEYES / MONO NO AWARE / mol-74 / 矢井田瞳 / ヤバイTシャツ屋さん / 山口洋（HEATWAVE） / 山中さわお（the pillows） / ユウ（チリヌルヲワカ） / UNIDOTS / YOSHI / yonawo / yonige / LOVE PSYCHEDELICO / LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKY / Rei / レルエ / and more