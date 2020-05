Keishi Tanaka、音楽仲間とリモートで作った新曲配信

Keishi Tanakaの新曲「Fallin Down [Home RecordingVersion]」が、5月2日にnoteにてデジタルリリースされた。



Kan Sanoとの共作「The Smoke Is You」が各種ストリーミングサービスのプレイリストやラジオを賑わせているなか、突然発表されたさらなる新曲のリリース。本作は、レコーディングやライブでサポートを務める小宮山純平(Dr)、田口恵人 (B / LUCKY TAPES)、四本晶 (G / oysm)、別所和洋 (Piano / Gentle Forest Jazz Band)、Chan Keng (Tp / videobrother, The SKAMOTTS)、CrossYou (Sax /

RIDDIMATES)、Achico (Cho / Ropes)が参加。ミックスは柳田亮二が手掛け、アートワークはイワモトミサトが担当した。それぞれのメンバーが自宅で録音をし、リモートの作業のみですべてを作り上げた。



また、楽曲を購入できるnoteのページには、デジタルブックレットのURLが記載されている。歌詞やKeishi自身の新曲への想い、カメラマン山川哲矢が撮影した写真などを楽しむことができ、さらにポスターやZINEを手作りすることができるデータも付いている。そのデータをプリントアウトすることで、物としても作品を楽しむことができ、さらには家での時間を楽しんでほしいという願いも込められている。



本作は、新たにオープンしたnote のみでダウンロード購入が可能となっている。



<リリース情報>



Keishi Tanaka「Fallin Down [Home Recording Version]」

配信中

https://note.com/keishitanaka/



Keishi Tanaka『A SONG FOR YOU Vol.03 ”THE SMOKE IS YOU”』

CD / A5サイズオリジナルポスター / ブックレット / ステッカー1種類封入

https://keishitanaka.stores.jp