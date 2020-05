『けものフレンズぱびりおん』に「クロテン」登場！イベントも開催

ブシロードは、スマートフォン向けサービス ブシモより配信中の『けものフレンズぱびりおん』では、4月29日(水)より新たに「クロテン」が登場、また、ゴールデンウィークに合わせてイベントを開催する。



『けものフレンズぱびりおん』は、大人気作品『けものフレンズ』を題材とした、子どもから大人まで、誰でも気軽に楽しめる簡単操作のフレンズ観察ゲーム。遊び方はとても簡単! ゲームの舞台であるジャパリパークパビリオン内の各エリアに「あそびどうぐ」と「ジャパリまんじゅう」を配置すると、フレンズが遊びにやってくる。遊びにきたフレンズを観察しよう!



今回は4/29(水)15:00より、ジャパリパークパビリオン内で「クロテン」が観察できるようになった。クロテンの好む ”ゆきやまエリア” へ移動して観察してみよう。



そして、SSプリンターから新しいあそびどうぐ「新体操ステージ」が登場。観察エリアに置いておくと、クロテンの珍しい行動が見られるかも…?



また、「山ぶどうのアーチ」や「やんちゃ相撲土俵」、復刻として「こいのぼり」「兜飾り」が5/6(水)14:59までの期間限定で登場する。是非つくって遊んでみよう。



そのほか、特定のフレンズを観察したり、アトラクションで一緒にあそんだりして報酬がゲットできる「うぃーくりーチャレンジ」や、5月1日15:00より限定あそびどうぐ「クマの金太郎ぬいぐるみ」を手に入れることができる「期間限定イベントチャレンジ」を開催。



GWは『けものフレンズぱびりおん』でフレンズたちと楽しもう!



