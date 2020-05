本気のストリートダンスで注目を集めるドラマ×舞台連動プロジェクト『KING OF DANCE』(読売テレビ、5月2日、毎週土曜24:58~※この日は25:03~/中京テレビ、5月7日、毎週木曜25:44~/BS日テレ、5月7日スタート、毎週木曜23:00~ ほか)第4話の場面写真が解禁となった。



ダンス自慢の俳優たちが限界ギリギリのダンスパフォーマンスで魅せるTVドラマ×舞台の連動プロジェクト『KING OF DANCE』。高野洸、和田雅成、荒木宏文、丘山晴己、蒼木陣、丞威、福澤侑、本田礼生、眞嶋秀斗、滝澤諒、野島良太、OOPARTZ・RYUICHIが出演する。



第3話の放送では「Drawing Back」(通称ドロバ)の元メンバーYOHEI(本田)率いる「KIZAMI」と1回戦を争った。旧ドロバ時代の動画を見た空(高野)はYOHEIのダンスを意識し、その結果ショーケースでは惨敗。メンバーからの叱咤激励を受けて覚悟を決めて臨んだダンスバトルではドロバの見事なコンビネーションで逆転勝利を収めた。



そして第4話では優勝候補と名高い「WORLD_M」と、BLACK/WAVE解散のきっかけである空に恨みを持つ赤井(野島)率いる「RED=RUM」の初戦から始まる。ダンスバトル中、赤井の挑発に乗せられ、我を忘れた海斗(和田雅成)は無事にバトルに勝利することが出来るのか? 元BLACK/WAVE同士の戦いの行方は一体どうなるのか? また、真城からの引き抜きの打診と葛藤するD2(福澤)と、それを知ったドロバメンバーが取る行動とは……?



赤井の「KING OF DANCE」優勝への執着心により、各チーム・キャラクターたちがかき乱される波乱の展開に注目だ。



<第4話あらすじ>

グループステージA初戦Drawing Back VS KIZAMI戦は、崖っぷちからの大逆転、まさに「カウンターパンチ」を決めたDrawing Backの勝利で終わった。初戦突破に喜ぶDrawing Backだがその喜びも束の間、空にある男が近づく。その名は、RED=RUMの赤井(野島)。空の兄・晴彦(和田琢磨)と同じBLACK/WAVEに所属していた男だ。「てめえだけは許さねえ」そう空に言い残した赤井は、KODのステージへと向かった――。



グループステージAもう一つの初戦、WORLD_M VS RED=RUMが始まる。RED=RUMとの初戦を終えた海斗(和田雅成)は、行き場のない苛立ちを真城へとぶつけてしまう。そんな海斗に、真城(丘山)は海斗を「KOD」に誘った思いをぶつける。その裏で、真城とD2の関係を知った男がひっそりと動き始め……。



一方、WORLD_Mのダイナミックなニュージャックスウィングに圧倒されたDrawing Backのメンバー。強敵2チームの攻防を目の当たりにした4人に、時本は来たるRED=RUM戦を勝ち抜くための新たな課題を突き付けた。



2回戦に向け練習を始めたDrawing Back。細部に渡る時本の教えに、メンバーたちの体力と精神は限界まで追いつめられていった。グループステージAの「Drawing Back」「WORLD_M」「KIZAMI」「RED=RUM」。そして、忍び寄る不穏な空気の行方とは?