すみっコ「食べマス」、再登場！　大好評和菓子をゲットしよ!!

バンダイキャンディ事業部による、キャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ「食べマス」の『食べマス すみっコぐらし』が2020年5月3日(日)からイオンで再登場する。



前回ご購入できなかった方、もう一度会いたかった方に朗報!

”しろくま” と ”ぺんぎん?” をかたどった『食べマス すみっコぐらし』(全1種)が本州、四国、北海道のイオン、イオンスタイルの店舗和菓子コーナーにて、再登場することが決定した。



「すみっコぐらし」のキャラクターより、さむがりでひとみしりの ”しろくま” と、自分がぺんぎんなのか自信がない ”ぺんぎん?” を和菓子で表現。

すみっこが大好きな2匹らしく、ちょこんとした姿がなんとも可愛らしい商品。

「食べマス」の「食べられるマスコット」の名の通り、2キャラクターそれぞれのチャームポイントをぽってりとした ”練り切り” で表現されている。



”しろくま” は白いからだにピンクの耳、”ぺんぎん? ”は黄緑のからだに白いおなか、黄色い足とくちばし。どちらもからだの前で両手を合わせ、つぶらな瞳ですみっこに佇んでいる様子がとても愛らしい。

中の餡の味は、しろくまがみるく味、ぺんぎん?がりんご味。



価格は380円+税で、数量限定のため、なくなり次第販売が終了となるのでご注意ください!



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.