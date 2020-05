RPGゲーム『ウィッチャー3 ワイルドハント』より、「ゲラルト」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年6月に再販されることが決定した。価格は4,815円(税抜)。

「ねんどろいど ゲラルト」は、主人公「ゲラルト」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツには通常顔のほか、霊薬を過剰摂取して血管が浮き上がった表情が用意されている。

また、ウィッチャーの戦闘に欠かせない2つの剣「鋼の剣」と「銀の剣」も付属。どちらもゲラルトに持たせること可能なうえ、作品内のミニゲーム「グウェント」のカードを手にしたポーズも再現できる。さらに同梱のお風呂パーツを使用することで、劇中序盤の入浴シーンも楽しめるとのこと。

