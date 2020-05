映画『ハリー・ポッター』シリーズより、「ドラコ・マルフォイ」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年6月に発売されることが決定した。価格は4,091円(税抜)。

「ねんどろいど ドラコ・マルフォイ」は、スリザリン寮の「ドラコ・マルフォイ」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツには通常顔、呪文を唱える時の真剣顔、他人を軽蔑している顔の3種が用意されている。

さらに、魔法使いとして欠かせない杖、モンスターブック、ほうき、ほうきに乗るための専用ボディが付属。また、同梱される交換用の髪パーツを使用することで、大人っぽい雰囲気のドラコも再現可能となっている。

