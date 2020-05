映画『スターシップ・トゥルーパーズ レッドプラネット』より、「ウォリアー・バグ」がマックスファクトリーのアクションフィギュアシリーズ「figma」で立体化され、2020年10月に発売される。価格は11,000円(税抜)。

「figma ウォリアー・バグ」は、シリーズを代表する昆虫型生命体「ウォリアー・バグ」を立体化。figmaオリジナル関節パーツで、劇中のあらゆるシーンを再現することができる。

また、2種類付属する同スケールの「パワードスーツ」は、立ちポーズの頭部を主人公「ジョニー・リコ」と一般兵の差し替えが可能。さらに、「やられポーズ」は専用パーツを使用することでバグとの激しい戦闘シーンを再現して楽しめる。

Starship Troopers: Traitor of Mars (C)2017 Sony Pictures Worldwide Acquisitions Inc., All Rights Reserved.