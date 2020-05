浜崎あゆみの人気曲「A Song for ××」の歴代ライブ映像15本をつなげた動画「『A Song for ××』COMPLETE 2000-2018」が明日5月2日の18:00に彼女のYouTube公式チャンネルでプレミア公開される。

「A Song for ××」は、1999年にリリースされたあゆの1stアルバムの表題曲で、ライブでも披露されることの多いナンバー。今回の映像では2000年から2018年の間に行われたライブで披露されたこの曲の計15パターンのパフォーマンスを、約90分というボリュームで堪能することができる。

「『A Song for ××』COMPLETE 2000-2018」収録内容

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki concert tour A 第2幕)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki countdown live 2000-2001 A)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki DOME TOUR 2001 A)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki ARENA TOUR 2001 A)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki LIMITED TA LIVE TOUR)

・「A Song for ××」(A museum ~30th single collection live~)

・「A Song for ××」(a-nation '06)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki BEST of COUNTDOWN LIVE 2006-2007 A)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki ASIA TOUR 2008 ~10th Anniversary~)

・「A Song for ××」(a-nation '08)

・「A Song for ××」(a-nation '09)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki 15th Anniversary TOUR ~A BEST LIVE~)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki ARENA TOUR 2015 A Cirque de Minuit ~真夜中のサーカス~)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki Just the beginning -20- TOUR 2017)

・「A Song for ××」(ayumi hamasaki ARENA TOUR 2018 ~POWER of MUSIC 20th Anniversary~)