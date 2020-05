江野沢愛美の“ベビーフェイス×美ボディ”なランジェリー姿に「眺めてたら半日経ってました」

モデルの江野沢愛美がランジェリーブランド「Belletia Paris」のイメージモデルを務めることを自身のInstagramに投稿し、そのランジェリー姿が話題になっている。



【写真】江野沢愛美の“ベビーフェイス×美ボディ”なランジェリー姿



江野沢は1日、自身のInstagramにて「Belletia Parisさんという下着のイメージモデルを新しくやらせて頂きました。こんなに可愛いのに補正ブラなんです。正しい位置で綺麗につけることはとても大切ですよね。ホームページにもたくさん載ってるのでぜひ見てみてくださいね。」という文言とともにイメージをモデルを務めたBelletia Parisのランジェリーを着用した写真を投稿。



この投稿を見たファンからは「まなみんのスタイルがよすぎる」「同じ女性として体のライン綺麗で憧れます」「眺めてたら半日経ってました」など、江野沢の美しすぎるランジェリー姿に多くのコメントが寄せられた。Belletia Parisの公式HPでは現在、江野沢のイメージ動画やメイキング動画も公開中だ。



また、江野沢はモデルとしての活動だけでなくファッションブランド「COLICE(コリス)」のプロデュースも行なっている。「COLICE」は “HELLO NEW ME, HELLO NEW MELODY.” をタグラインに、江野沢愛美が考える「今着たいファッションアイテム」を展開するファッションブランド。モデルとしてだけではない、江野沢のプロデュース力にも注目だ。





▽Belletia Parisホームページ

https://belletia-paris.com/smartphone/page13.html



▽江野沢愛美Instagram

@enosawa_manami