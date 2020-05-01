年内に劇場にて先行上映されるアニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」第7話、第8話、第9話のPVが公開された。

PVでは、皆城総士や日野美羽ら海神島の面々と、さらに激しさを増していくマリス・エクセルシアを始めとするべノンの戦いを描写。また新たなオープニングテーマとして、angelaが手がける楽曲「叫べ」がPV内で初解禁された。

さらに「蒼穹のファフナー」の過去シリーズが、YouTube公式チャンネルにて期間限定公開されることも明らかに。明日5月2日正午よりTVシリーズ第1期が公開されたのち、5月9日正午からはTVスペシャル「RIGHT OF LEFT」、5月10日正午からは劇場版「HEAVEN AND EARTH」、5月16日正午からはTVアニメ第2期「EXODUS」が順次公開される予定だ。

「蒼穹のファフナー」シリーズは、少年少女たちが人型兵器・ファフナーに乗りこみ“フェストゥム”と呼ばれる未知の存在と命を賭して戦う姿を描くSFアニメーション。シリーズの新作であるOVA「蒼穹のファフナー THE BEYOND」全12話は劇場で順次先行上映されている。

「蒼穹のファフナー THE BEYOND」第7話、第8話、第9話

2020年に劇場先行上映

スタッフ

原作：XEBEC

シリーズ構成：冲方丁

キャラクターデザイン：平井久司

メカニックデザイン：鷲尾直広

CGアニメーションディレクター：井野元英二

美術監督：野村正信・堀越由美

美術デザイン：青木薫

色彩設計：関本美津子

撮影監督：師岡拓磨・越田竜大

編集：伊藤潤一

音楽：斉藤恒芳

演奏：ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

音響監督：三間雅文

主題歌：angela

エグゼクティブプロデューサー：中西豪

プロデューサー：須藤孝太郎

アニメーションプロデューサー：明官ゆう子

アニメーション制作：Production I.G

アニメーション制作スタジオ：I.Gzwei

監督：能戸隆

製作：FAFNER BEYOND PROJECT

キャスト

皆城総士：喜安浩平

真壁一騎：石井真

遠見真矢：松本まりか

春日井甲洋：入野自由

来主操：木村良平

日野美羽：諸星すみれ

近藤剣司：白石稔

西尾里奈：白石涼子

鏑木彗：小野賢章

御門零央：島崎信長

水鏡美三香：石川由依

春日井甲洋：入野自由

来主操：木村良平

マリス・エクセルシア：斉藤壮馬 ほか

※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。

(c)XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT