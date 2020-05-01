アソビ尽くそう！ Nintendo Switch『バンダイナムコ ゴールデンウィークセール』開催中！

バンダイナムコエンターテインメントは、2020年4月30日（木）から2020年5月13日（水）まで、人気のダウンロード版ゲームがお得に買える『バンダイナムコ ゴールデンウィークセール』を開催する。



キャンペーン期間中は、『釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン』や、『ドラゴンボール ファイターズ』『太鼓の達人 Nintendo Switchば～じょん！』『ディズニー ツムツム フェスティバル』など、見逃せないタイトルが目白押しとなっている。



ゲームがお得になるこの機会に、人気タイトルを心行くまで楽しんでみてはいかがだろうか。



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