アソビ尽くそう！ Nintendo Switch『バンダイナムコ ゴールデンウィークセール』開催中！

バンダイナムコエンターテインメントは、2020年4月30日(木)から2020年5月13日(水)まで、人気のダウンロード版ゲームがお得に買える『バンダイナムコ ゴールデンウィークセール』を開催する。



キャンペーン期間中は、『釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン』や、『ドラゴンボール ファイターズ』『太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん!』『ディズニー ツムツム フェスティバル』など、見逃せないタイトルが目白押しとなっている。



ゲームがお得になるこの機会に、人気タイトルを心行くまで楽しんでみてはいかがだろうか。



