アニメ「アイ★チュウ」の新たなキャラクター設定画と担当キャストが公開された。

「アイ★チュウ」は一人前のアイドルを目指す学園、エトワール・ヴィオスクールを舞台に、アイドルの卵たちが奮闘するさまを描く青春ストーリー。このたびPOP'N STAR、Lancelot、RE:BERSERK（リ・ベルセルク）、天上天下の4ユニットの設定画がお披露目された。村瀬歩、前野智昭、下野紘、小野友樹ら、それぞれゲームと同じキャストが演じる。併せてエトワール・ヴィオスクールの公式サイトでは、学園情報を掲載した「エルドール通信 vol.1」が公開されている。

アニメ「アイ★チュウ」

スタッフ

原作：I★CHU PROJECT（リベル・エンタテインメント）

監督：難波日登志

シリーズ構成：成田良美

キャラクターデザイン：大沢美奈

制作：Lay-duce

プロデュース：ツインエンジン

製作：エルドール広報課

キャスト

愛童星夜：KENN

湊奏多：井口祐一

御剣晃：豊永利行

枢木皐月：森久保祥太郎

枢木睦月：近藤隆

ノア：花江夏樹

レオン：増田俊樹

黎朝陽：榎木淳弥

ラビ：中西尚也

リュカ：梅原裕一郎

日下部虎彦：生田鷹司

桃井恭介：花倉洸幸

鳶倉アキヲ：田丸篤志

海部子規：谷地克文

折原輝：松岡禎丞

若王子楽：平川大輔

華房心：村瀬歩

神楽坂ルナ：天崎滉平

及川桃助：山本和臣

轟一誠：前野智昭

赤羽根双海：内田雄馬

三千院鷹通：白井悠介

エヴァ・アームストロング：下野紘

山野辺澪：柿原徹也

十文字蛮：下妻由幸

竜胆椿：小野友樹

朴木十夜：峰岸佳

斑尾巽：斉藤壮馬

杜若葵：木村良平

朝比奈柚希（プロデューサー）：豊口めぐみ

クマ校長：大塚明夫

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。

(c)Liber Entertainment Inc./エルドール広報課