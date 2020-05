KISSが「STAY AT HOME」Tシャツ販売、利益はライブ業界スタッフ救済基金に全額寄付

KISS x CREW NATIONによる「STAY AT HOME」Tシャツの販売が決定した。



新型コロナウイルスの影響で多くのライブが中止を余儀なくされている。CREW NATIONは、コンサートを裏で支えるクルーを救済、支援するために立ち上げられた救済基金で、KISSもその活動に賛同し、今回のKISS x CREW NATION「STAY AT HOME」Tシャツの販売へとつながった。



日本からはウドー音楽事務所の協力のもと日本国内向けに通信販売が行われ、利益の100%がライブミュージッククルーのグローバル救済基金に寄付される。



●【ライブ写真】KISS最後の来日ツアー







KISS x CREW NATION「STAY AT HOME」Tシャツ

初回受注販売期間: 2020年5月1日(金)12:00~5月15日(金) 23:59

発送予定 :5月下旬予定

販売価格: 3,500円

購入:http://rock1.shop4.makeshop.jp/kiss_crewnation



ライブミュージッククルー グローバル救済基金

https://www.livenationentertainment.com/crewnation/