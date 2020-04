THE YELLOW MONKEY、全47都道府県のライブ映像を期間限定公開

THE YELLOW MONKEYが、1998〜99年開催のツアー「PUNCH DRUNKARD TOUR 1998/99」より、全47都道府県のライブ映像を期間限定で公開する企画「47 shows of ”PUNCH DRUNKARD TOUR 1998/99”」を本日5月1日よりオフィシャルYouTubeチャンネルにてスタートした。



再結成以前に開催された「PUNCH DRUNKARD TOUR 1998/99」は、全国113公演に及ぶロングツアー。今回の映像は、2013年にTHE YELLOW MONKEYのツアードキュメンタリー映画『パンドラ』のDVD/Blu-ray発売に合わせた企画として約2ヶ月半限定公開されたもの。結成30周年を記念して昨年からスタートした、バンド史に残る貴重なライブ映像全30本をYouTubeにて公開する「30 memorable shows of 30 years」に続くプレミアム企画となっており、5月31日までの期間限定で公開される。





<公開情報>



THE YELLOW MONKEY

「47 shows of ”PUNCH DRUNKARD TOUR 1998/99”」



2020年5月1日より順次公開

チャンネルURL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqZw3qf-boCR6vvDMEE-xDpKq3nSDM-Y