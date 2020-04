登坂広臣、『Who Are You?』アンサーソングのトラックをInstagramにて先行公開

三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル登坂広臣が、新曲「ANSWER...」のトラックの一部を自身のInstagramにて先行公開した。



これは、登坂が2020年1月にリリースしたアルバム『Who Are You?』を引っ提げて開催したソロとして初のドームライブを経て、同作に対しての新たなサウンドストーリーとして制作している楽曲のトラック。



登坂は以前Instagramに、story of Who Are You?として、SPECIAL SHOWCASEのライブで流していた映像を公開。同ストーリーに続く物語として現在SUNNY BOY、ZEROとアンサーソングを制作している。



すでに歌詞やメロディもあり、ほぼ完成に近い状態が出来上がっているというが、まずは、ボーカルがのっていないトラックの先行公開となっている。



・Instagramで公開された登坂の新曲「ANSWER...」の一部



■コメント

以前Instagramに、story of Who Are You?として、SPECIAL SHOWCASEのライブで流していた映像を公開させて頂きました。このストーリーに続く物語というのを現在制作中で、次の音楽も作ろうと準備している段階です。

今回は、これまでソロや三代目でもやってこなかった初の試みとして、この配信の後にInstagramにて、現在SUNNY BOYさん、ZEROさんと制作中のWho Are You?に続く物語に対するアンサーソングを、先行公開したいと思います。

こちらは、歌詞やメロディもあり、ほぼ完成に近い状態に出来上がっているのですが、まずは、ボーカルがのっていないトラックをお届けしたいと思っています。

本来であれば、みなさんに発表できるプロジェクトも沢山あったのですが、それが難しい今、このサウンドに今後どんなメロディや歌詞、歌声がのるのかを想像して、今後のエンタテインメントを楽しみに待って頂ければと思います。



オフィシャルHP : https://avex.jp/hiroomi_tosaka/

Instagram : https://www.instagram.com/3jsb_hiroomi_tosaka/







この投稿をInstagramで見る 登坂広臣/ JSB (@3jsb_hiroomi_tosaka)がシェアした投稿 - 2020年 4月月29日午前1時10分PDT