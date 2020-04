BABYMETAL、YouTubeオンラインライブ第2弾は初の海外アリーナ単独ライブ公演

BABYMETALがオンラインライブ第2弾として、2016年4月2日にBABYMETAL初の海外アリーナ単独ライブとなった「LIVE AT WEMBLEY」を、5月10日23時から公開する。



会場となったThe SSE Arena, Wembleyは、過去、歴史に名を残す数々のアーティストが公演を行って来た世界的にも有名な会場で、BABYMETALにとって、日本人アーティスト初の快挙を成し遂げた記念すべきライブとなっている。本日公開された予告ムービーでは「Tシャツを着てキツネサインを掲げてライブに参加しよう!」と告げられ、当時手に入れられなかった人のために復刻グッズの24時間限定オンライン販売も予定されている。









<公開情報>



BABYMETALオンラインライブ

「LIVE AT WEMBLEY」



2020年5月10日(日)23時

開催URL:https://youtu.be/v-6lG93fdyI



特設オンライングッズ売場:https://www.asmart.jp/babymetal_onlinelive

物販時間: 5月10日(日) 12:00~5月11日(月)



BABYMETAL Official Web Site:http://www.babymetal.com