5月4日はスター・ウォーズの日　シリーズ最新作『スカイウォーカーの夜明け』配信決定

昨年12月に公開になったスター・ウォーズシリーズ最新作の『スターウォーズ スカイウォーカーの夜明け』が、5月4日にディズニー+で配信されることが決定した。



今回の配信日はスター・ウォーズの名台詞「May the force(fourth) be with you」にもかかっており、まさしくスター・ウォーズの日に配信となっている。『スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け』は、元々7月にディズニー+で配信される予定だった(日本ではディズニー・デラックスで視聴可能)。今作の配信によってスター・ウォーズシリーズ史上初、一つの配信サイトでシリーズ全作の配信が行われることになる。これを記念して、ディズニーではこれまでのシリーズ9作からのカットを集めた壮大なモンタージュのトレイラーを公開した。



・トレーラーはこちら



『スター・ウォーズ / スカイウォーカーの夜明け』は、5月4日のDisney+での配信に際して他にもいくつかの企画を用意している。8話のエピソードから構成される実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』、アニメシリーズのフィナーレ作品となる『スター・ウォーズ / クローン・ウォーズ』の配信を始め、 Disney+は1週間丸々スターウォーズシリーズ関連のコンセプトアートを用意しており、イラストレーターのラルフ・マクウォリーやアカデミー賞受賞のアーティスト・ダグ・チャンなどの作品を公開している。



『スター・ウォーズ / スカイウォーカーの夜明け』は昨年12月にシアターで上映された。今作では、エピソード7にあたる『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』で監督を務めたJ.J.エイブラムスが再び監督を務め、続編3部作の第3作を締め括った。キャストにはアダム・ドライバー、デイジー・リドリー、ジョン・ボイエガ、マーク・ハミル、オスカー・アイザック、そして2016年に心臓発作で亡くなるまでレイア姫役を演じていたキャリー・フィッシャー(過去作の未使用映像)が出演している。