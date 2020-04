でんぱ組.incが5月2日(土)~6日(水・祝)にYouTube、LINE LIVEで配信企画「でんぱ組.inc 世界公認!星降る引きこもりのGW 2020」を実施する。

このイベントではでんぱ組.incが初日となる5月2日(土)20:00よりLINE LIVEで中止となったライブツアー「THE FAMILY TOUR 2020」の新衣装やグッズを紹介し、3日(日・祝)12:00からはYouTubeで最新アルバム「愛が地球救うんさ!だってでんぱ組.incはファミリーでしょ」の発売を記念したインターネットサイン会を開催。4日(月・祝)および5日(火・祝)19:00からはLINE LIVEにて「ソロ配信リレー」と題した企画を行い、最終日となる6日(水・祝)19:00からは各メンバーがLINE LIVEにてソロ曲を披露する。

またでんぱ組.incの公式YouTubeチャンネルでは5月2日(土)~6日(水・祝)の期間中に過去のライブ映像を公開。2019年春の東名阪ツアー「我々はどこから来たのか? 我々はでんぱ組.incなのか、我々はどこへ行くのか ~とりま東名阪~」、同年9月に古川未鈴が結婚を発表した東京・Zepp DiverCity TOKYO公演「UHHA! YAAA!! TOUR!!! 2019 SPECIAL ~If you want to be happy, be.~」、2014年5月に開催されたでんぱ組.incとして初の日本武道館公演「ワールドワイド☆でんぱツアー2014 in 日本武道館~夢で終わらんよっ!~」の模様が楽しめる。

YouTube、LINE LIVE「でんぱ組.inc 世界公認!星降る引きこもりのGW 2020」

ツアー新衣装お披露目・グッズ紹介

配信日時:2020年5月2日(土)20:00~

配信URL:https://live.line.me/channels/265/upcoming/13615870

<出演者>

古川未鈴 / 相沢梨紗 / 成瀬瑛美 / 藤咲彩音 / 鹿目凛 / 根本凪

ニューアルバム「愛が地球救うんさ!だってでんぱ組.incはファミリーでしょ」発売記念インターネットサイン会

配信日時:2020年5月3日(日・祝)12:00~

配信URL:https://youtu.be/IvUguUo6b8o



[第1部]

START 12:00

<出演者>

古川未鈴 / 根本凪



[第2部]

START 13:30

<出演者>

成瀬瑛美 / 鹿目凛



[第3部]

START 15:00

<出演者>

相沢梨紗 / 藤咲彩音

ソロ配信リレー

配信日時:2020年5月4日(月・祝)19:00~

配信URL:https://live.line.me/channels/265/upcoming/13615979



[第1部]

START 19:00

<出演者>

古川未鈴



[第2部]

START 20:00

<出演者>

鹿目凛



[第3部]START 21:00

<出演者>

藤咲彩音

ソロ配信リレー

配信日時:2020年5月5日(火・祝)19:00~

配信URL:https://live.line.me/channels/265/upcoming/13616053



[第1部]

START 19:00

<出演者>

根本凪



[第2部]

START 20:00

<出演者>

成瀬瑛美



[第3部]

START 21:00

<出演者>

相沢梨紗

LINE LIVE放送内でソロ曲を披露

配信日時:2020年5月6日(水・祝)19:00~

配信URL:https://live.line.me/channels/265/upcoming/13616108

<出演者>

古川未鈴 / 相沢梨紗 / 成瀬瑛美 / 藤咲彩音 / 鹿目凛 / 根本凪