でんぱ組.incが5月2日（土）～6日（水・祝）にYouTube、LINE LIVEで配信企画「でんぱ組.inc 世界公認！星降る引きこもりのGW 2020」を実施する。
このイベントではでんぱ組.incが初日となる5月2日（土）20:00よりLINE LIVEで中止となったライブツアー「THE FAMILY TOUR 2020」の新衣装やグッズを紹介し、3日（日・祝）12:00からはYouTubeで最新アルバム「愛が地球救うんさ！だってでんぱ組.incはファミリーでしょ」の発売を記念したインターネットサイン会を開催。4日（月・祝）および5日（火・祝）19:00からはLINE LIVEにて「ソロ配信リレー」と題した企画を行い、最終日となる6日（水・祝）19:00からは各メンバーがLINE LIVEにてソロ曲を披露する。
またでんぱ組.incの公式YouTubeチャンネルでは5月2日（土）～6日（水・祝）の期間中に過去のライブ映像を公開。2019年春の東名阪ツアー「我々はどこから来たのか？ 我々はでんぱ組.incなのか、我々はどこへ行くのか ～とりま東名阪～」、同年9月に古川未鈴が結婚を発表した東京・Zepp DiverCity TOKYO公演「UHHA! YAAA!! TOUR!!! 2019 SPECIAL ～If you want to be happy, be.～」、2014年5月に開催されたでんぱ組.incとして初の日本武道館公演「ワールドワイド☆でんぱツアー2014 in 日本武道館～夢で終わらんよっ！～」の模様が楽しめる。
YouTube、LINE LIVE「でんぱ組.inc 世界公認！星降る引きこもりのGW 2020」
ツアー新衣装お披露目・グッズ紹介
配信日時：2020年5月2日（土）20:00～
配信URL：https://live.line.me/channels/265/upcoming/13615870
＜出演者＞
古川未鈴 / 相沢梨紗 / 成瀬瑛美 / 藤咲彩音 / 鹿目凛 / 根本凪
ニューアルバム「愛が地球救うんさ！だってでんぱ組.incはファミリーでしょ」発売記念インターネットサイン会
配信日時：2020年5月3日（日・祝）12:00～
配信URL：https://youtu.be/IvUguUo6b8o
［第1部］
START 12:00
＜出演者＞
古川未鈴 / 根本凪
［第2部］
START 13:30
＜出演者＞
成瀬瑛美 / 鹿目凛
［第3部］
START 15:00
＜出演者＞
相沢梨紗 / 藤咲彩音
ソロ配信リレー
配信日時：2020年5月4日（月・祝）19:00～
配信URL：https://live.line.me/channels/265/upcoming/13615979
［第1部］
START 19:00
＜出演者＞
古川未鈴
［第2部］
START 20:00
＜出演者＞
鹿目凛
［第3部］START 21:00
＜出演者＞
藤咲彩音
ソロ配信リレー
配信日時：2020年5月5日（火・祝）19:00～
配信URL：https://live.line.me/channels/265/upcoming/13616053
［第1部］
START 19:00
＜出演者＞
根本凪
［第2部］
START 20:00
＜出演者＞
成瀬瑛美
［第3部］
START 21:00
＜出演者＞
相沢梨紗
LINE LIVE放送内でソロ曲を披露
配信日時：2020年5月6日（水・祝）19:00～
配信URL：https://live.line.me/channels/265/upcoming/13616108
＜出演者＞
古川未鈴 / 相沢梨紗 / 成瀬瑛美 / 藤咲彩音 / 鹿目凛 / 根本凪