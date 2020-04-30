でんぱ組.incが5月2日（土）～6日（水・祝）にYouTube、LINE LIVEで配信企画「でんぱ組.inc 世界公認！星降る引きこもりのGW 2020」を実施する。

このイベントではでんぱ組.incが初日となる5月2日（土）20:00よりLINE LIVEで中止となったライブツアー「THE FAMILY TOUR 2020」の新衣装やグッズを紹介し、3日（日・祝）12:00からはYouTubeで最新アルバム「愛が地球救うんさ！だってでんぱ組.incはファミリーでしょ」の発売を記念したインターネットサイン会を開催。4日（月・祝）および5日（火・祝）19:00からはLINE LIVEにて「ソロ配信リレー」と題した企画を行い、最終日となる6日（水・祝）19:00からは各メンバーがLINE LIVEにてソロ曲を披露する。

またでんぱ組.incの公式YouTubeチャンネルでは5月2日（土）～6日（水・祝）の期間中に過去のライブ映像を公開。2019年春の東名阪ツアー「我々はどこから来たのか？ 我々はでんぱ組.incなのか、我々はどこへ行くのか ～とりま東名阪～」、同年9月に古川未鈴が結婚を発表した東京・Zepp DiverCity TOKYO公演「UHHA! YAAA!! TOUR!!! 2019 SPECIAL ～If you want to be happy, be.～」、2014年5月に開催されたでんぱ組.incとして初の日本武道館公演「ワールドワイド☆でんぱツアー2014 in 日本武道館～夢で終わらんよっ！～」の模様が楽しめる。

YouTube、LINE LIVE「でんぱ組.inc 世界公認！星降る引きこもりのGW 2020」

ツアー新衣装お披露目・グッズ紹介

配信日時：2020年5月2日（土）20:00～

配信URL：https://live.line.me/channels/265/upcoming/13615870

＜出演者＞

古川未鈴 / 相沢梨紗 / 成瀬瑛美 / 藤咲彩音 / 鹿目凛 / 根本凪

ニューアルバム「愛が地球救うんさ！だってでんぱ組.incはファミリーでしょ」発売記念インターネットサイン会

配信日時：2020年5月3日（日・祝）12:00～

配信URL：https://youtu.be/IvUguUo6b8o



［第1部］

START 12:00

＜出演者＞

古川未鈴 / 根本凪



［第2部］

START 13:30

＜出演者＞

成瀬瑛美 / 鹿目凛



［第3部］

START 15:00

＜出演者＞

相沢梨紗 / 藤咲彩音

ソロ配信リレー

配信日時：2020年5月4日（月・祝）19:00～

配信URL：https://live.line.me/channels/265/upcoming/13615979



［第1部］

START 19:00

＜出演者＞

古川未鈴



［第2部］

START 20:00

＜出演者＞

鹿目凛



［第3部］START 21:00

＜出演者＞

藤咲彩音

ソロ配信リレー

配信日時：2020年5月5日（火・祝）19:00～

配信URL：https://live.line.me/channels/265/upcoming/13616053



［第1部］

START 19:00

＜出演者＞

根本凪



［第2部］

START 20:00

＜出演者＞

成瀬瑛美



［第3部］

START 21:00

＜出演者＞

相沢梨紗

LINE LIVE放送内でソロ曲を披露

配信日時：2020年5月6日（水・祝）19:00～

配信URL：https://live.line.me/channels/265/upcoming/13616108

＜出演者＞

古川未鈴 / 相沢梨紗 / 成瀬瑛美 / 藤咲彩音 / 鹿目凛 / 根本凪