木村拓哉 ファンとの再会心待ちに「今の状況が払拭されたら、もう１回騒ぎたい」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。4月26日(日)の放送では、木村の自宅からリモート収録でお届け。リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>「今年2月におこなわれた、ライブツアーのDVD発売決定おめでとうございます。僕はライブには参加できませんでしたが、グッズを買いに長野から代々木体育館に行きました。その後は、代々木上原の朝日屋(森山直太朗さんと「木村さ~~ん!」のロケで行ったおそば屋)を訪れたり、西武新宿駅を訪れたりとキャプテン(※本番組での木村の呼称)の聖地巡りをしていました。ライブに参加された方とはまた別の思い出が僕のなかにあるライブなので、DVDを購入してその思い出にもう1ページ追加しようと思います。今は、新型コロナウイルスの影響でいろいろと大変な時期ではありますが、しっかり手洗いをして、発売日まで元気な状態で待ちたいと思っています」(22歳 男性)自身初となるソロツアーの模様を収めたBlu-ray&DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」が、6月24日(水)に発売されることが決定し、先日解禁となった新しいアーティスト写真について「新アーティスト写真というほど大それたものではないんですけど、『ライブのリハーサルの合間に、力まずに撮るのってどう?』って。本当に、リハーサルの合間にカメラマンに撮ってもらったものが手元に届くと思う」と説明。現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響でさまざまなイベントやライブの中止が相次いでいるなか、「それこそ今の状況が払拭されて、みんなの顔にマスクがのらないような時期がきたら、もう1回騒ぎたいですね。それも自分のなかにはあるかな」とライブでのファンとの再会を心待ちにしつつ「今はライブとかそういったものも自粛ムードになっていますし、もしよかったら(Blu-ray&DVDで)ライブの模様を自宅で楽しんでもらえたら嬉しい」と話します。そして、「ライブツアーのスタートといえばこの曲!」と力を込め、自身の楽曲「NEW START」をオンエアしました。次回5月3日(日・祝)の放送も、どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/