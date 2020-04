Suchmos、横浜スタジアム公演収めたライブ会場限定CDをオンライン先行販売

Suchmosが『The Blow Your Mind TOUR 2020』の各会場で販売を行う予定のCD「Suchmos THE LIVE YOKOHAMA STADIUM 2019.09.08」をSony Music Shopにて数量限定でオンライン先行販売することが発表された。



現在のツアーの延期状況を受けて、少しでも早くファンに届けたいという想いから、当初の予定を変更しオンライン販売を実施することになった。現在、Sony Music Shopの販売ページから予約が可能となっている。



本CDは、先にデジタル配信されている「In The Zoo」、「VOLT-AGE」に変わり、横浜スタジアムで初披露された新曲「藍情」や「808」のほかメンバーセレクトによる全9曲が収録されている。さらに、購入者特典としてRandom Member Card(全6種)が用意されている。



販売方法・商品の発送などの詳細に関しては下記Sony Music Shopのページを参照。尚、本商品は当初の予定通り今後のツアー会場でも販売される。商品予約スタート:2020年4月29日(水)12時~、4月30日(木)より順次発送開始。



Sony Music Shop

HP:https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=0719&cd=KSC70000

00002&cid=os-KSC7000000002



また、本日4月29日(水)20時より、Suchmosのライブ映像作品『Suchmos THE LIVE YOKOHAMA STADIUM 2019.09.08』の発売に先駆けて本作品のハイライトとも言える1曲をYouTubeにてプレミア公開する。以下のページより視聴予約が可能。

YouTubeプレミア公開ページ:https://youtu.be/axiPVkE70oI



<リリース情報>



Suchmos

「Suchmos THE LIVE YOKOHAMA STADIUM 2019.09.08」

1,000円(税込)



CD収録曲

01. YMM

02. STAY TUNE

03. 藍情(※配信未収録)

04. MINT

05. TOBACCO

06. Hit Me,Thunder

07. Pacific Blues

08. 808(※配信未収録)

09. Life Easy



<Blu-ray・DVDリリース情報>

Suchmos THE LIVE YOKOHAMA STADIUM 2019.09.08

6月10日(水)発売

デラックスエディション(LPサイズ):本編 / ドキュメンタリーフィルム / フォトブック

通常盤:本編



DVD・Blu-ray収録曲

01. YMM

02. WIPER

03. Alright

04. DUMBO

05. Miree

06. STAY TUNE

07. In The Zoo

08. 藍情

09. OVERSTAND

10. MINT

11. TOBACCO

12. BODY

13. Hit Me, Thunder

14. Pacific Blues

15. A.G.I.T.

16. 808

17. GAGA

18. VOLT-AGE

19. Life Easy

※制作の都合上、ライブで演奏した「WHY」と「Burn」は収録なし



予約サイト

【DELUXE EDITION】https://fcls.lnk.to/suchmos_hamasta_dx

【NORMAL EDITION】https://fcls.lnk.to/suchmos_hamasta_dvd