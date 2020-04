おうちを『ひつじのショーン』で彩ろう♪ ＃ショーンとおうち時間

2020年に生誕25周年を迎えるクレイ・アニメーション『ひつじのショーン』でおうち時間を楽しく彩ろう♪ 可愛いグッズが盛りだくさん!



『ひつじのショーン』はイギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。



発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーン。

人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)が放送を開始した。

初登場した時、日本では ”プルプル” と呼ばれるサブキャラクターでしたが、今では立派な主人公として25周年を迎えることとなった。



そんなショーンと仲間たちの、可愛いグッズを今回は一挙ご紹介!

プレートやグラスといった食器類のほか、タオルや小さなお子さまが楽しく遊べる玩具や手芸セットなど、素敵なグッズが目白押し。





おうち時間が増えた昨今、ショーンたちで部屋を彩れば楽しい気持ちがアップするかも。

お部屋をショーンカフェ風に、趣味の時間をショーンと一緒に、楽しみ方はさまざま。

ぜひお手元に迎えて、素敵な時間をお過ごしください!



SHAUN THE SHEEP AND SHAUNS IMAGE

ARE ™ AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2020