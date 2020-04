スリップノットのコリィ、新型コロナ救済目的で貴重なギターコレクション出品

スリップノットのコリィ・テイラーが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の募金活動のために、自身のコレクションから13本のギターをオークションに出品している。



このセールは現在eBayで行われており、現地時間5月7日まで受付中。



・ミュージシャンたちが愛した、歴史に残るギターの名器20選



オークションでは、エレキギター、アコースティックギター、ベースギターが出品されるが、ハイライトは、ゴールドメタリックのGibson Memphis Dave Grohl DG-335(世界に400本しかないうちの1本)、ゴールドトップのGibson Classic Les Paul、Fenderのアコースティックギター、パールブルーのGibson Dave Grohl Signature(200本しかないうちの1本)、ブラックのSDGRベースなどが登場。それぞれの楽器にはケースと公式の証明書が付属する。



オークションの売上はすべてダイレクト・リリーフ社の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)救済のためのチャリティに寄付される(eBayは同団体に最大100万ドルのマッチング・ドネーションを提供)。ダイレクト・リリーフ社は、COVID-19パンデミックの最前線にいる医療従事者に医療用具などを提供する非営利団体。



スリップノットは昨年8月に最新アルバム『We Are Not Your Kind』をリリース。3月には、パンデミックのためにアジアツアーをキャンセルした。現在、同バンドのノットフェスト・ロードショー・ツアーは5月30日にニューヨークのシラキュースで開催される予定だ。