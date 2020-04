[Alexandros]、自身初のスタジアムライブ『VIP PARTY 2018』の映像を期間限定公開

現在、発売中のLive Blu-ray &DVD「Sleepless in Japan Tour -Final-」がオリコンウィークリーチャートで1位を獲得するなど話題の[Alexandros]が、本日4月28日(火)21時から、千葉・ZOZOマリンスタジアムにて開催された、自身初となるスタジアムライブ『VIP PARTY 2018』の映像をYouTubeにてプレミア公開。



●「VIP PARTY 2018」ライブ動画を視聴



「VIP PARTY」は、彼らがファン感謝祭的なイベントとして2012年から毎年行なっているスペシャルライブで、日本武道館や大阪城ホール、日本ガイシホールなどでの開催を経て、今回公開されるのは、過去最大規模となった千葉・ZOZOマリンスタジアムでの公演となる。



3万5000人のファンが熱狂したこのライブは、2018年11月21日にリリースされた7枚目のアルバム『Sleepless in Brooklyn』の初回限定盤に同梱されていたもので、期間限定でYouTubeでの公開となる。







映像作品「Sleepless in Japan Tour -Final-」

2020年4月1日(水)リリース

Blu-ray:¥7,300 (税抜価格)+税 UPXH-1069/70

DVD:¥5,800 (税抜価格)+税 UPBH-1489/90