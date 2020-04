トーンズ・アンド・アイ、「ダンス・モンキー」がSpotify史上8番目の再生数を記録

オーストラリアの新星、トーンズ・アンド・アイの30カ国以上で1位を記録した大ヒット曲「ダンス・モンキー」が、Spotify史上最も多く再生された女性アーティストによる楽曲となった。



「ダンス・モンキー」は現在、Spotifyだけで再生回数14億回を突破。先週カミラ・カベロの「ハバナ」を追い越し、現在Spotify史上8番目に多く再生された曲として、ドレイクの「ワン・ダンス」、ポスト・マローンの「ロックスター」、そして首位を占めているエド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」(再生回数24億回記録)の後を追う形となっている。







また、先日リリースされたニュー・シングル「バッド・チャイルド」は、既にオーストラリアチャートのトップ20にランクイン。5月26日に開催される母国の音楽アワード「APRA MUSIC AWARDS 2020」においては、<Most Performed Australian Work(最優秀オーストラリア楽曲賞)>、<Most Performed Pop Work(最優秀ポップ・ソング賞)>、<Peer-Voted APRA Song of the Year(一般投票のAPRA最優秀楽曲賞)>、<Breakthrough Songwriter of the Year(最優秀新人作曲賞)>の4部門にノミネートを果たしている。



トーンズ・アンド・アイは、日本時間4月30日(木)午前11時より、自身の公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を予定。「Stay Home And Hang #Withme」と名を打ったライブパフォーマンス配信を予定しているとのこと。









<リリース情報>







トーンズ・アンド・アイ

『ザ・キッズ・アー・カミング』

デジタル/日本盤CD 絶賛発売中

WPCR-18316 ¥1,500円+税



収録曲:

01. The Kids Are Coming / ザ・キッズ・アー・カミング

02. Dance Monkey / ダンス・モンキー

03. Colourblind / カラーブラインド

04. Johnny Run Away / ジョニー・ラン・アウェイ

05. Jimmy / ジミー

06. Never Seen The Rain / ネヴァー・シーン・ザ・レイン

07. Dance Monkey (Stripped Back) / ダンス・モンキー(ストリップド・バック)*日本盤CDボーナストラック