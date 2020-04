氣志團・綾小路翔が実行委員長を務める“家フェス”『STAY HOME, STAY STRONG〜音楽で日本を元気に!~』が、5月6日(水)25時25分からフジテレビ(関西テレビ、東海テレビ、テレビ西日本、仙台放送、岩手めんこいテレビ、北海道文化放送でも放送)、BSフジで5月23日(土)に放送される。



世界中が新型コロナウイルス感染症の脅威にさらされている現在、多くの尊い命が失われ、医療従事者は日々昼夜を問わず最前線で戦い、私たちの日常生活は自粛を余儀なくされている。そんな現状に、先日レディー・ガガがキュレーターとなって“音楽”でアクションを起こし、話題となった『One World: Together at Home』は、暗いニュースばかり流れる中、非常に意義のある試みとなった。そこでフジテレビでは現在新型コロナウイルス感染症という先の見えない敵との戦いの中で、日本中の人々を元気づけたい、という思いに賛同したアーティストの在宅パフォーマンスを放送することに。



「STAY HOME!STAY STRONG!」という旗印の下、この緊急“家フェス”の実行委員長を務めるのは綾小路。フェス界の異種格闘技戦ともいえる「氣志團万博」を立ち上げた彼の手腕で、様々なジャンルのミュージシャンから届いたメッセージとパフォーマンスを時にシリアスに、時にユーモラスに、次から次へとラジオ形式で紹介していく。フジテレビONEとFODでの先行部分では、地上波では見ることのできないCS・FODならではの緩いトークも期待できそうだ。



なお、合言葉は「俺んとこ来ないで!」。気志團の決め言葉「俺んとこに来ないか?」(『One Night Carnival』冒頭の歌詞)に、「STAY HOME」「外出自粛」「それぞれの家でフェスしよう!」という思いが込められている。



出演アーティストは以下の通り(予定)。



AI

綾小路翔(氣志團)

宇崎竜童

HY

奥田民生

かりゆし58

木梨憲武

鬼龍院翔(ゴールデンボンバー)

クリスタル・ケイ

KREVA

Kj(Dragon Ash)

THE BAWDIES

ジェニーハイ

Zeebra

世良公則

土屋アンナ

新羅慎二(若旦那)

野宮真貴

MIYAVI

森山直太朗

森山良子

山内総一郎(フジファブリック)

横山剣(クレイジーケンバンド)

LOVE PSYCHEDELICO

ほか