BABYMETAL、2016年9月開催の東京ドーム公演2日目の動画をプレミア公開

4月29日から〜5月6日の8日間、YouTubeで実施される家で音楽を楽しめるプログラム「YouTube Music Week STAY HOME #Withme」にBABYMETALが参加することが決定した。
本プログラムは国内で人気のアーティスト、音楽レーベルの協力のもと、合計49組のアーティストが参加し、それぞれのYouTube公式アーティストチャンネルでライブ映像が毎日プレミア公開されるもの。BABYMETALは、2016年9月20日に開催された東京ドーム公演2日目の「BABYMETAL - LIVE AT TOKYO DOME - BLACK NIGHT」の動画を5月1日の20時半に公開する。
＜公開情報＞
YouTube Music Week STAY HOME #Withme
「BABYMETAL - LIVE AT TOKYO DOME - BLACK NIGHT」
2020年5月1日（金）20:30より
公開URL：https://youtu.be/OU5U2u17BC4
実施サイト：各アーティストの公式YouTubeチャンネル
YouTube Japan公式チャンネル再生リスト：https://www.youtube.com/playlist?list=PLQntWbrycbJc_u2YeXNC2p12NfpCNcaWp
BABYMETAL オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/BABYMETALofficial
BABYMETAL Official Web Site：http://www.babymetal.com
4月29日から〜5月6日の8日間、YouTubeで実施される家で音楽を楽しめるプログラム「YouTube Music Week STAY HOME #Withme」にBABYMETALが参加することが決定した。
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