BABYMETAL、2016年9月開催の東京ドーム公演2日目の動画をプレミア公開

4月29日から〜5月6日の8日間、YouTubeで実施される家で音楽を楽しめるプログラム「YouTube Music Week STAY HOME #Withme」にBABYMETALが参加することが決定した。



本プログラムは国内で人気のアーティスト、音楽レーベルの協力のもと、合計49組のアーティストが参加し、それぞれのYouTube公式アーティストチャンネルでライブ映像が毎日プレミア公開されるもの。BABYMETALは、2016年9月20日に開催された東京ドーム公演2日目の「BABYMETAL - LIVE AT TOKYO DOME - BLACK NIGHT」の動画を5月1日の20時半に公開する。





<公開情報>







YouTube Music Week STAY HOME #Withme

「BABYMETAL - LIVE AT TOKYO DOME - BLACK NIGHT」



2020年5月1日(金)20:30より

公開URL:https://youtu.be/OU5U2u17BC4



実施サイト:各アーティストの公式YouTubeチャンネル

YouTube Japan公式チャンネル再生リスト:https://www.youtube.com/playlist?list=PLQntWbrycbJc_u2YeXNC2p12NfpCNcaWp

BABYMETAL オフィシャルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/BABYMETALofficial



BABYMETAL Official Web Site:http://www.babymetal.com