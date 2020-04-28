昨年12月に千葉・幕張メッセ国際展示場で行われたロックフェス「COUNTDOWN JAPAN 19/20」の映像が、GYAO!で再配信される。

フェスの模様は昨年の公演終了翌日より即日配信されていたが、今回は既出の映像にKing Gnuやサカナクションを新たに加えた27組のライブ映像を配信。さらに出演アーティストからのコメント映像も多数配信される。再配信の期間は本日4月28日12:00から5月27日23:59まで。

GYAO!「COUNTDOWN JAPAN 19/20 supported by Amazon Music」

配信日時：2020年4月28日（火）12:00～5月27日（水）23:59

配信URL：https://yahoo.jp/B2Z5k9



＜ライブ映像配信アーティスト＞

あいみょん / ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / 打首獄門同好会 / Official髭男dism / ORANGE RANGE / KANA-BOON / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / King Gnu / ゲスの極み乙女。 / 欅坂46 / ゴールデンボンバー / Saucy Dog / サカナクション / ジェニーハイ / スキマスイッチ / SCANDAL / でんぱ組.inc / 東京スカパラダイスオーケストラ / Nulbarich / NUMBER GIRL / HYDE / ビッケブランカ / BiSH / 04 Limited Sazabys



＜コメント映像配信アーティスト＞

あいみょん / アンジュルム / 打首獄門同好会 / OLDCODEX / ORANGE RANGE / KANA-BOON / KEYTALK / 木村カエラ / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / King Gnu / ゲスの極み乙女。 / 欅坂46 / ゴールデンボンバー / SILENT SIREN / Saucy Dog / ジェニーハイ / Juice=Juice / SUPER BEAVER / スキマスイッチ / SCANDAL / 鈴木愛理 / でんぱ組.inc / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Nulbarich / HYDE / ハンブレッダーズ / ビッケブランカ / BiSH / 04 Limited Sazabys / FOMARE / flumpool / HEY-SMITH / Poppin'Party / ポルカドットスティングレイ / マカロニえんぴつ / ヤバイTシャツ屋さん / Little Glee Monster