『JAZZ-ON!』がiTunesランキングのジャズジャンルで1位、2位を獲得！

2020年4月24日（金）に発売した『JAZZ-ON!（ジャズオン！）』のJAZZ-ON! Sessions「開闢≠Beginning」に収録された楽曲2曲が、2020年4月25日（土）20:30時点のiTunes Storeソングランキングのジャズジャンルで1位と2位を獲得。アルバムランキングのジャズジャンルでもJAZZ-ON! Sessions「開闢≠Beginning」が2位にランクインした。



アカツキが送る”俺たちが奏でる青春ジャズストーリー”『JAZZ-ON!』は、総勢16名の男性声優が演じるジャズに魅せられた男子高校生による、楽曲・ドラマCDを中心としたメディアミックスプロジェクト。



JAZZ-ON! Sessions「開闢≠Beginning」は、3ヵ月連続新作CDリリースの第3弾で、楽曲2曲とドラマ3本を収録している。



また『JAZZ-ON!』第1部のシナリオが完結することを記念した、Twitterキャンペーンも2020年4月30日（木）まで開催している。『JAZZ-ON!』公式Twitterアカウント（@jazzon_official）をフォローし、過去に発売されたCDを含めたドラマパートの感想にハッシュタグ（＃jazzzon_第一部完結）をつけてツイートすると抽選で20名に、着せ替えジャケットが2枚セットでプレゼントされる。着せ替えジャケットは、SwingCATSと星屑旅団のメンバーが表裏に4人ずつプリントされたリバーシブルのデザインで、このキャンペーンでしか手に入れることができない。





■JAZZ-ON! Sessions「開闢≠Beginning」



・発売日：4月24日

・価格：2500円＋税

【第一弾、第二弾のアルバムジャケット＞＞＞】



＜収録内容＞

1.「Now or never」

・歌：依吹青（CV：土岐隼一）、行田光牙（CV：大河元気）

・作詞：弓部早苗

・作曲／編曲：成田旬

2.「千本桜 星屑旅団JAZZアレンジバージョン」

・歌：鳴海ロラン（CV：古川慎）、氷室奏斗（CV：中島ヨシキ）

・作詞／作曲：黒うさ

・編曲：CHI-MEY

3.JAZZ-ON! Drama Tracks #1

4.JAZZ-ON! Drama Tracks #2

5.JAZZ-ON! Drama Tracks #3



＜Cast＞

□SwingCATS

智川翔琉（CV：石井 真）

堂嶌 燎（CV：深町寿成）

行田光牙（CV：大河元気）

神条優貴（CV：米内佑希）

武宮大和（CV：駒田 航）

依吹 青（CV：土岐隼一）

九鬼 暁（CV：神尾晋一郎）

星乃レイ（CV：ランズベリー・アーサー）



□星屑旅団

鳴海ロラン（CV：古川 慎）

天城輝之進（CV：堀江瞬）

影山 新（CV：伊東健人）

安藝月玲玖（CV：村上喜紀）

桐生蒼弥（CV：益山武明）

氷室奏斗（CV：中島ヨシキ）

九鬼煌真（CV：石谷春貴）

栢橋拓夢（CV：河西健吾）