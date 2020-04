Dragon&dragon「ゴッド・オブ・ハイスクール」のアニメ化が決定。米国の配信会社・クランチロールのオリジナルアニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」として全世界にて展開され、日本では7月にTVアニメの放送がスタートする。

「ゴッド・オブ・ハイスクール」は自称最強の高校生ジン・モリが主人公のバトルマンガ。全世界最強の高校生を決める大会「ゴッド・オブ・ハイスクール」に招待されたジン・モリが、世界の猛者どもを相手に成長していく姿が描かれる。韓国のWebマンガサイト・NAVER WEBTOONでは、全世界累計閲覧数38億回を記録し、日本ではLINEマンガにて連載中。

今回のアニメ化発表に併せてスタッフ・キャスト、さらに激しいアクションシーンも収めたPV、キービジュアルも公開。アニメの制作はMAPPAが務め、監督に「牙狼〈GARO〉-VANISHING LINE-」の朴性厚、キャラクターデザインに「賭ケグルイ」の秋田学、シリーズ構成には「牙狼〈GARO〉-VANISHING LINE-」などを手がけた吉村清子が名を連ねた。キャストにはジン・モリ役の橘龍丸をはじめ、熊谷健太郎、大橋彩香、浪川大輔、杉田智和、甲斐田ゆき、田野アサミ、浜田賢二、小林親弘、関智一らの参加が明かされている。

アニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」

2020年7月よりTV放送開始

スタッフ

原作:Yongje Park(LINE マンガ連載)

監督:朴性厚

シリーズ構成:吉村清子

キャラクターデザイン:秋田学

美術監督:岩谷邦子 / 西口早智子

色彩設計:忽那亜美

撮影監督:浅川茂輝

編集:相原聡

音楽:桶狭間ありさ

音響監督:小泉紀介

音響効果:中野勝博

音楽プロデューサー:小林健樹

アニメーション制作:MAPPA

企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT

製作:Crunchyroll Production

キャスト

ジン・モリ:橘龍丸

ハン・デイ:熊谷健太郎

ユ・ミラ:大橋彩香

パク・ムジン:浪川大輔

カン・マンソク:杉田智和

審判員O:甲斐田ゆき

審判員P:田野アサミ

審判員Q:浜田賢二

審判員R:小林親弘

実況T:関智一 ほか

※吉村清子の吉はつちよしが正式表記

