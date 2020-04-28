Dragon&dragon「ゴッド・オブ・ハイスクール」のアニメ化が決定。米国の配信会社・クランチロールのオリジナルアニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」として全世界にて展開され、日本では7月にTVアニメの放送がスタートする。

「ゴッド・オブ・ハイスクール」は自称最強の高校生ジン・モリが主人公のバトルマンガ。全世界最強の高校生を決める大会「ゴッド・オブ・ハイスクール」に招待されたジン・モリが、世界の猛者どもを相手に成長していく姿が描かれる。韓国のWebマンガサイト・NAVER WEBTOONでは、全世界累計閲覧数38億回を記録し、日本ではLINEマンガにて連載中。

今回のアニメ化発表に併せてスタッフ・キャスト、さらに激しいアクションシーンも収めたPV、キービジュアルも公開。アニメの制作はMAPPAが務め、監督に「牙狼〈GARO〉-VANISHING LINE-」の朴性厚、キャラクターデザインに「賭ケグルイ」の秋田学、シリーズ構成には「牙狼〈GARO〉-VANISHING LINE-」などを手がけた吉村清子が名を連ねた。キャストにはジン・モリ役の橘龍丸をはじめ、熊谷健太郎、大橋彩香、浪川大輔、杉田智和、甲斐田ゆき、田野アサミ、浜田賢二、小林親弘、関智一らの参加が明かされている。

アニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」

2020年7月よりTV放送開始

スタッフ

原作：Yongje Park（LINE マンガ連載）

監督：朴性厚

シリーズ構成：吉村清子

キャラクターデザイン：秋田学

美術監督：岩谷邦子 / 西口早智子

色彩設計：忽那亜美

撮影監督：浅川茂輝

編集：相原聡

音楽：桶狭間ありさ

音響監督：小泉紀介

音響効果：中野勝博

音楽プロデューサー：小林健樹

アニメーション制作：MAPPA

企画プロデュース：SOLA ENTERTAINMENT

製作：Crunchyroll Production

キャスト

ジン・モリ：橘龍丸

ハン・デイ：熊谷健太郎

ユ・ミラ：大橋彩香

パク・ムジン：浪川大輔

カン・マンソク：杉田智和

審判員O：甲斐田ゆき

審判員P：田野アサミ

審判員Q：浜田賢二

審判員R：小林親弘

実況T：関智一 ほか

※吉村清子の吉はつちよしが正式表記

(c)2020 Crunchy Onigiri, LLC Based on the comic series The God of High School created by Yongje Park and published by WEBTOON