THE ORAL CIGARETTES✕TSUTAYA、WEBポップアップショップがスタート

TSUTAYAオンラインショッピングにて、4人組ロックバンドTHE ORAL CIGARETTESとのコラボレーション「THE ORAL CIGARETTES✕TSUTAYA SPECIAL WEB POP UP SHOP」を本日より開始した。
本企画は4月29日に発売されるTHE ORAL CIGARETTESの5thアルバム『SUCK MY WORLD』が発売記念で行われるもの。「THE ORAL CIGARETTES✕TSUTAYA SPECIAL WEB POP UP SHOP」では、アルバムの詳細やTSUTAYAオリジナル特典の案内、レンタル限定盤の詳細、限定＆先行販売、グッズ販売などのコンテンツが展開されている。また、限定グッズや先行販売グッズの予約開始は4月29日正午となる。
＜イベント情報＞
「THE ORAL CIGARETTES✕TSUTAYA SPECIAL WEB POP UP SHOP」
イベント開始日：2002年4月28日（火）正午
※こちらの商品は5月中旬のお届けを予定しております。お届け日が決まりましたら、メールにてお知らせいたします。
※数量限定販売となります。予めご了承のほどよろしくお願いします。
※「THE ORAL CARE トラベルセット」以外の商品は、今後のライブ会場グッズ販売やTHE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP（公式サイト通販）でも取り扱いの可能性がございます。
TSUTAYAオンラインショッピング商品ページ：http://tsutaya.jp/b07dvpkp/
＜レンタル情報＞
THE ORAL CIGARETTES
レンタル限定盤『SUCK MY WORLD ～TRIAL ver.～』
レンタル開始日：2020年4月11日（土）
＝収録曲＝
1. ワガママで誤魔化さないで
2. Dont you think（feat.ロザリーナ）
3. Shine Holder
4. Tonight the silence kills me with your fire
5. Dream In Drive
詳細URL：https://tsutaya.tsite.jp/news/j-pop/i/41573583/
＜リリース情報＞
THE ORAL CIGARETTES
5thアルバム『SUCK MY WORLD』
発売日：2020年4月29日（水）
初回限定盤A（CD＋DVD）
初回限定盤B（CD＋Blu-ray）
通常盤（CD Only）
＝収録曲＝
「ワガママで誤魔化さないで」（TVアニメ『revisions』リヴィジョンズ 」OPテーマ）
「Dont you think（feat.ロザリーナ）」
「Shine Holder」
「Tonight the silence kills me with your fire」
を含む全15曲を収録予定。
＝初回盤DVD/Blu-ray収録内容＝
「PARASITE DEJAVU ～2DAYS OPEN AIR SHOW～」
DAY1 ONE MAN SHOW at 泉大津フェニックス（2019.9.14）
1. BLACK MEMORY
2. What you want
3. WARWARWAR
4. N.I.R.A（Redone）
5. GET BACK
6. 瓢箪山の駅員さん
7. LIPS（Redone）
8. ワガママで誤魔化さないで
9. カンタンナコト
10. DIP-BAP（feat.KAIRI）
11. ハロウィンの余韻（Redone）
12. 僕は夢を見る（Redone）
13. 5150
14. PSYCHOPATH
15. 狂乱 Hey Kids!!
16. See the lights
17. LOVE（Redone）
18. 容姿端麗な嘘
En1. Dont you think（feat.ロザリーナ）
En2. 起死回生STORY
TSUTAYAオリジナル特典：オリジナルB3ポスター（TypeA / TypeB / TypeC）
※3種類の中からランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選び頂けませんので予めご了承くだい。
※一部取り扱いがない店舗がございます。特典は先着となりなくなり次第終了となります。
※TSUTAYA オンラインショッピングはご予約分のみが対象となります。あらかじめご了承ください。
TSUTAYAオンラインショッピングにて、4人組ロックバンドTHE ORAL CIGARETTESとのコラボレーション「THE ORAL CIGARETTES✕TSUTAYA SPECIAL WEB POP UP SHOP」を本日より開始した。
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