DeNAは28日、球団公式Twitterで新企画をスタート。この日は「THE ART OF CHANGE-UP ~チェンジアップの極意~」と題し、濵口遥大投手(25)が自身の武器であるチェンジアップについて、1/1000秒のスーパースロー映像とともに解説している動画が公開された。





現役選手が自身の“マネーピッチ”について赤裸々に語る…。なんとも衝撃的な動画が28日の11時に公開されている。



軸となるスーパースロー映像は、球団の戦略部・R&D(リサーチ&デベロップメント)グループが選手育成のために今春のキャンプから導入したエッジャートロニック社製のハイスピードカメラで収められたもので、1秒間に1000コマを撮影できるという優れもの。選手がボールをどのように投げているのか、リリースの瞬間から指のかかり具合まで、動画を見ればすべてを詳細に把握することができる。



さらに、その映像を見ながら解説するのは、投げている選手自身。ボールの握り方からリリースの瞬間のポイント、その他に心がけていることなど、“魔球”のヒミツを余すことなく語っている。





自身の強みをさらけ出してしまうという衝撃的な企画だが、すべては「野球好き」のため。新型コロナウイルスの感染拡大によりプロ野球の開幕は見合わせの状態が続いているが、自宅で過ごすことが多くなっている子どもたちや、長い間おあずけを食らっているプロ野球ファンに向けて、この動画を通じて野球の楽しさや奥深さを知ってもらい、さらに野球を好きになってほしいという想いから、今回の企画に踏み切ったのだという。



なお、「THE ART OF ○○」は今回が第1弾。今後は平良拳太郎投手(24)の「スライダー」、山﨑康晃投手(27)の「ツーシーム」を取り上げていく予定とのこと。引き続き注目だ。





◆ 「THE ART OF [○○]」



▼ 公開先

球団公式Twitter ( @ydb_yokohama )



▼ 公開日

・4月28日(火) チェンジアップ編(濵口遥大)

・4月30日(木) スライダー編(平良拳太郎)

・5月1日(土) ツーシーム編(山﨑康晃)



☆各動画「11時00分」に公開予定