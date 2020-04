クルアンビン、6月に3rdアルバム『モルデカイ』を世界同時リリース

昨年の「フジロックフェスティバル」では、初登場にしてFIELD OF HEAVENのトリを務めた米ヒューストンの3人組クルアンビンが、およそ2年半ぶりとなるニュー・アルバム『モルデカイ』を6月26日に世界同時リリースする。



今年1月には、グラミー受賞のソウル・シンガー、レオン・ブリッジズとのコラボEP『Texas Sun』でも話題となっていたクルアンビン。最新アルバムではほぼ全ての曲でヴォーカルがフィーチャーされているそうで、YouTubeでは本日、リード・シングル「Time(You and I)」のミュージックビデオも公開されたばかりだ。



●MVを見る



バンドは、『The Universe Smiles Upon You』と『Con Todo El Mundo』という2枚の高い評価を獲得したアルバムと共に、南北アメリカ、ヨーロッパ、東南アジアと、2019年の夏まで3年半近くもツアーを継続。その後、テキサス州バートンの農場にある自身のスタジオに戻り、『モルデカイ』の制作をスタートさせた。歌詞の大半は、ベーシストのローラ・リーが旅の中で書き留めたノートが元になっているという。



また、パキスタン、韓国、西アフリカの音楽をインドのチャンティング・ボックスとコンゴのシンコペーティッド・ギターに組み込んだようなサウンドは、それ以上に彼らを育んだ折衷都市=テキサスをセレブレートする内容になっているとのこと。Rolling Stone Japanでは、昨年のフジロックでギタリストのマーク・スピアーに現地インタビューを行っているので、合わせてチェックしてほしい。





<リリース情報>







クルアンビン

『モルデカイ』

品番:DOC193JCD

価格:¥2,400+税

発売元:ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ

世界同時発売、日本盤ボーナス・トラック収録、解説/歌詞/対訳付



収録曲:

1. First Class

2. Time (You and I)

3. Connaissais de Face

4. Father Bird, Mother Bird

5. If There is No Question

6. Pelota

7. One to Remember

8. Dearest Alfred

9. So We Wont Forget

10. Shida

その他、「If there was no question [Karaoke Version]」「Time (you and I) [Karaoke Version]」の2曲を日本盤ボーナス・トラックとして追加収録予定。