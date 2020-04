バンド内における恋のお悩み相談…SCANDAL・RINA「他のメンバーにも共有できるかどうかが大事」

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月27日(月)の放送では、先週に引き続き、緊急事態宣言を受けてリモートスタイルでお届け。リスナーからの恋の相談に応えていきました。HARUNA:今夜も、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する緊急事態宣言を受けて、メンバー全員STAY HOME! リモートでお送りしていきます。自粛期間、おうち時間は充実してる?RINA:「今日はこれやろう」って、小さな目標とか、やることリストみたいなのをあげていくと、「ちょっと気分が楽なんやなあ」っていうことがわかってきた。MAMI:あとは、料理のレパートリーがいっぱい増えるね。今までレシピとか見てちゃんと作ってこなかったスタンダートなメニュー、野菜炒めとかオムライスとかハンバーグとかね。自己流じゃなくて、誰かのレシピを見て作ってみようとか。RINA:わかる! おやつ作ったりとかね。HARUNA:それ! お菓子作り始めんのよ!TOMOMI:うん、お菓子は作るね。RINA:なにつくった?HARUNA:板チョコが2枚あってね。ツイッターで板チョコと小麦粉でつくる焼きショコラっていうのがあって、簡単にできると思って作り始めちゃった。中略HARUNA:RINAが「恋愛系のメール送ってよ」って募集したら、たくさんきました。RINA:メールを読みます。「僕は学校でスキャンダルのコピーバンドを組んでいます。恋の相談なのですが、実はバンドメンバーの女の子にひそかに恋をしてしまいました。ですが、この気持ちを伝えて、バンドの関係性を壊してしまうのが怖いです。伝えるべきでしょうか?」(ラジオネーム まままさん)RINA:バンド内かあ。TOMOMI:ドキドキするねー。HARUNA:めっちゃ楽しいやつじゃん!MAMI:距離が近いからさ、お互いの努力とか悩みとか、不安とかも全部知ってるじゃん……そんななかで話してたら、好きになっちゃうよね……。RINA:どうするべきなんやろう……。MAMI:高校のとき、男女混合で先輩が組んでたバンドで、先輩たちは付き合ってたよ? 女の先輩がボーカルで、男の先輩がギターで……。HARUNA:もう「NANA」(矢沢あいの漫画)じゃん! NANA!TOMOMI:NANAな……。RINA:メンバー内で恋愛するってことは、二人だけの内緒話にしておかないで、他のメンバーにも共有できるかどうかが大事なんやろうなあって思う。TOMOMI:バンドを本気で続けていくのかどうか、ってことも関係してそう。RINA:もうちょっと探ってみる、っていうのが大事なんじゃない?HARUNA:大人の意見キター!!RINA:二人でご飯にいくとかしてみて「どんな感じなんやろう」って。「まったく脈ナシやな」って思ったら、もしかしたら我慢しておくほうがバンドのためなんかもしれんし。MAMI:これ、どれぐらい好きなんだろうね?HARUNA:めっちゃ好きでしょ!?MAMI:いやいや、期間よ、どれぐらいの間好きなんだろう……最近かもしれないし、去年からかもしれないし。……ということで、盛り上がりすぎている4人です。他にも、数多く寄せられた「緊急事態宣言下での恋愛」についてなど、全員真剣に、楽しみながら、応えていきます。続きはJFN PARKで聴けるので、ぜひチェックを!▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFN PARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/news/show/64145