『ARGONAVIS』楽曲提供に「シド」！ サウンドオンリーライブに向けたキャラコメントも！

ブシロードとブシロードミュージックは、”ARGONAVISプロジェクト” に登場するボーイズバンド『Fantôme Iris(ファントムイリス)』の楽曲提供が、ヴィジュアル系ロックバンド ”シド” であることを発表した。さらに、4月28日(火)と29日(水・祝)に無料配信するスペシャルライブ開催に向け、キャラクターからのコメントが到着した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



そんな『ARGONAVIS from BanG Dream!』に登場する社会人ヴィジュアル系バンド『Fantôme Iris(ファントムイリス)』が歌う3つの楽曲を手がけたのは、2003年の結成以来、ヴィジュアル系ロックバンドシーンで輝きを放ち続けている ”シド”。提供した楽曲は、『銀の百合』『ザクロ』『狂喜のメロディ』の3曲だ。

”シド” メンバーからのコメントを紹介する。



【シド 提供楽曲】

◆『銀の百合』

作詞:マオ(シド) 作曲:御恵明希(シド) 編曲:シド



<以下未公開楽曲>

◆『ザクロ』

作詞:マオ(シド) 作曲:Shinji(シド) 編曲:シド



◆『狂喜のメロディ』

作詞:マオ(シド) 作曲:ゆうや(シド) 編曲:シド



初日4月28日(火)には、ゲストとしてFantôme IrisのFELIX(CV.ランズベリー・アーサー)が出演!

ライブは2DAYS開催となっており、各日程およそ2時間ずつの大ボリュームライブを、完全無料で配信する。



