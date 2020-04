ブシロードが展開するプロジェクト「D4DJ(ディーフォーディージェー)」のTVアニメ版のタイトルが「D4DJ First Mix」に決定。併せてティザービジュアルが公開された。

「D4DJ」は“DJ”をテーマに、ライブ、アニメ、ゲームと展開していくメディアミックスプロジェクト。TVアニメ「D4DJ First Mix」の監督は「鋼の錬金術師」「機動戦士ガンダム00」で知られる水島精二が務め、制作を同じくブシロードの展開する「BanG Dream!」のアニメ第2期以降を手がけたサンジゲンが担当する。

そのほか「D4DJ」に登場するユニット・Photon Maidenをフィーチャーしたマンガが、マガジンポケットにて連載されることが決定。連載開始日など詳細は続報を待とう。

(c)bushiroad All Rights Reserved. (c)Donuts Co. Ltd. All rights reserved