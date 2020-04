Suchmos、ハマスタでのライブ映像作品から「ハイライト曲」をYouTubeプレミア公開

Suchmosが6月10日(水)にリリースする、昨年に行った地元・横浜スタジアムでのライブ映像作品『Suchmos THE LIVE YOKOHAMA STADIUM 2019.09.08』の発売に先駆けて本公演のハイライトとも言える1曲をYouTubeにてプレミア公開する事が決定した。



プレミア公開は4月29日(水)20:00スタート。以下のページより視聴予約が可能。



YouTubeプレミア公開ページURL:https://youtu.be/axiPVkE70oI



また本日より今作のティザー映像も公開されており、本編収録楽曲やドキュメンタリーフィルムの詳細情報、各チェーンの特典情報も発表された。



デラックスエディションに収録される1時間超えのドキュメンタリーフィルム「Suchmos THE DOCUMENT 2013-2019 ”A.N.D.”」では、メンバー6人のほかバンドを支えてきたスタッフへのインタビューを通して、バンド結成からハマスタ公演までの軌跡、成長や苦悩などこれまで語られなかったそれぞれのストーリーが明らかになっている。



詳細は、SuchmosオフィシャルSNSアカウントおよび特設サイトにて公開中。



●【写真20点】Suchmos横浜スタジアム公演 4年間の進化を凝縮した「ベスト・オブ・ベスト」











『Suchmos THE LIVE YOKOHAMA STADIUM 2019.09.08』

発売日:2020年6月10日(水)

発売形態: DVD・Blu-ray、ダウンロード・ストリーミング配信

デラックスエディション(LPサイズ):本編 / 特典映像 / フォトブック

通常盤:本編



【収録曲】

01. YMM

02. WIPER

03. Alright

04. DUMBO

05. Miree

06. STAY TUNE

07. In The Zoo

08. 藍情

09. OVERSTAND

10. MINT

11. TOBACCO

12. BODY

13. Hit Me, Thunder

14. Pacific Blues

15. A.G.I.T.

16. 808

17. GAGA

18. VOLT-AGE

19. Life Easy



■映像商品の予約

【DELUXE EDITION】https://fcls.lnk.to/suchmos_hamasta_dx

【NORMAL EDITION】https://fcls.lnk.to/suchmos_hamasta_dvd